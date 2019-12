Hundert Jahre - je nach Lesart

Sie musste nicht lange suchen. Denn das Lehr- und Prüfungszeugnis von Nikolaus Merkel gehört zu den wohlgehüteten Schriftstücken im Hause Pregger. 105 Jahre ist es alt und es dokumentiert eindeutig: Schon vor 1919 wurden im Benzwerk Gaggenau Lehrlinge ausgebildet. Als 14-Jähriger hat Nikolaus Merkel, Jahrgang 1899, im April 1914 dort angefangen - wenige Monate vor dem Ersten Weltkrieg. Und drei Jahre später, als das große Schlachten in Europa noch lange nicht zu Ende sein sollte, hielt er sein Prüfungszeugnis in den Händen - am 17. April 1917 unterzeichnet vom Gesellenprüfungsausschuss für das Maschinenschlosser-Handwerk.

Wieso feiert das Benz dann Hundertjähriges? "Seit 1919 bildet der Daimler-Standort Gaggenau aus", versichert die Presse-Information des Konzerns vom 20. Mai.

Und diese Aussage habe auch ihre Richtigkeit, bekräftigt Pressesprecher Arnd Minne in der Konzernzentrale in Stuttgart. Dann, wenn man die Eröffnung der ersten "Ausbildungswerkstatt" als Stichtag heranzieht. Dies geschah am 1. Juli 1919. Vor 1919 hatte es zwar bereits Ausbildung im Benzwerk gegeben, "die war aber handwerklich orientiert und fand in den Werkstätten statt". Erst mit Eröffnung der zentralen Ausbildungswerkstatt seien die Ausbildungsinhalte "gesichert und systematisch vermittelt werden." Was die Ausbilder vo n 1914 zu dieser Lesart wohl sagen würden?

