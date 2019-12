Amtsgericht verhängt ein Jahr Haft für Murgpark-Schläger

Forbach

Bermersbach ohne Baumzelte Forbach (mm) - In Bermersbach wird es keine Baumzelte mehr geben. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Immer wieder waren Probleme aufgetreten, so zum Beispiel mit den sanitären Anlagen, der Strom- und Wasserversorgung. Hier wurde keine Einigung gefunden (Foto: Adrenalinbecker/Archiv).

Rastatt

Unsicherheit nach Fest-Urteilen Rastatt (ema) - Nach den beiden Gerichtsurteilen zur Ausrichtung zweier Feste in Nie derbühl besteht weiter Verunsicherung unter Ortsvorstehern und Vereinen darüber, unter welchen Bedingungen Feste ausgerichtet werden dürfen. Die Stadt plant eine Infoveranstaltung (Foto: av).

Bühl

Neuer Kämmerer drückt auf die Tube Bühl (jo) - Thomas Bauer (Foto: bema) ist seit acht Wochen Kämmerer der Stadt Bühl. Gestartet ist er mit einer Steilvorlage an Verwaltung und Gemeinderat: Den Haushalt 2020 will er noch in diesem Jahr unter Dach und Fach bringen. Davon erhofft er sich finanzielle Vorteile für Bühl.