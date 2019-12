Berufung Rotes Kreuz

Die Einladung auf den Veranstaltungsort der Feier ist auf den Tag danach datiert: "Verpflichtungen!" Darüber wundert sich niemand, heißt es doch aus seinem Umfeld, dass manch Gleichaltriger kaum die Hälfte seines Pensums schafft. Sowohl in Stuttgart, Karlsruhe, Pforzheim, Rastatt, als auch in Baden-Baden ist Volker Hildenbrand ein Name, der in Fachkreisen nicht unbekannt ist. Das liegt daran, dass nach Jahren der Ausbildung für den Diplomingenieur allgemeine Elektrotechnik diese Städte zeitweilige Lebensmittelpunkte darstellten. Dort war er bei der der Firma SEL Alcatel nach verschiedenen beruflichen Positionen als Leiter des europäischen Reparaturzentrums für Datengeräte tätig.

Tätig ist Hildenbrand auch heute noch, legt er doch seit 1991 erfolgreich als Geschäftsführender Gesellschafter der Elektro-Peter GmbH und der ProRegio Bündelfunk GmbH & Co. KG Südwest sein Fachwissen und ein gehöriges Maß Energie in die Waagschale. Beides sind erfolgreiche Unternehmen, die ausbilden und mehr als 20 Mitarbeiter beschäftigen.

Dabei war Elektrotechnik zunächst gar nicht der erste Berufswunsch des in Heidelberg geborenen Jungen. Dass er dem Wunsch besonders seiner Mutter, doch das Abitur abzulegen, nicht entsprach und sich beruflich vom Landwirt in die Elektrobranche umorientierte, bezeichnet Hildenbrand heute als Glücksfall. "Ich bin überzeugt, dass das für mich der richtige Weg war", stellt er - nicht ohne Stolz in der Stimme - klar.

Nun also ein großer Geburtstag. Die Vermutung, dass dabei nicht allein seine ehemaligen und derzeitigen Fachkollegen zur Gratulation kommen werden, liegt nahe. Gilt doch seine zweite Berufung dem DRK, dem er seit Jugendjahren angehört, für das er bis 1992 als Landesausbilder für die Stromversorgung im Einsatz im Landesverband Badisches Rotes Kreuz tätig war. Auch heute noch gehört er zum Vorstand des DRK der Ortsgruppe Gernsbach.

Hildenbrand ist darüber hinaus als Mitglied des Aufsichtsrats im DRK-Kreisverband Rastatt tätig, vertritt ihn als stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats beim Landesverband. Gern erinnert sich Hildenbrand an seine aktiven DRK-Zeiten, als er, einige Jahre ist es inzwischen her, mit Hilfsgütern in die italienische Provinz Salerno nach Colliano unterwegs war, um Erdbebenopfer dort zu versorgen. Und auch heute noch trägt er einen "Piepser" bei sich, um im Notfall Hilfe leisten zu können.

Da das glücklicherweise selten vorkommt, können Volker und seine Frau Ulrike immer wieder einmal auf große Reisen gehen. Früher zusammen mit ihrem inzwischen erwachsenen Sohn Felix mit ihrem Wohnwagen, heute bequemer per Bahn. Ins Flugzeug steigen sie, um an südafrikanische Traumziele zu gelangen. Auch Wandern und Tanzen gehören zu ihren Hobbys.

Zu seinen wichtigsten Entscheidungen zählt Hildenbrand den Kauf der Immobilie am Bachgarten für den Gernsbacher Ortsverein des DRK. Kopfschütteln als Antwort auf die Frage, ob er alle seine Ideen verwirklichen konnte. Und doch eine lächelnde Antwort: "Beim Gernsbacher DRK fühlte ich mich stets gut aufgenommen, fühle mich immer noch wohl."

Was will man einem solchen Mann anlässlich seines 70. Geburtstags schon schenken, der bereits die goldene Stadtmedaille, das Ehrenzeichen des DRK und auch den Ehrenteller der Stadt Gernsbach verliehen bekam? Da ist Ideenreichtum gefragt. Doch die Wünsche für noch viele gesunde und aktive Jahre stehen auf jeden Fall schon mal fest.