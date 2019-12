Der Nachwuchs zeigt sein Können

Berlin

Berlin

Daimler stellt sich neu auf Berlin (dpa) - Mit einer neuen Struktur und mehr Selbstständigkeit in den Sparten will sich der Autobauer Daimler flexibler aufstellen. Zudem übernimmt bei der Hauptversammlung am Mittwoch in Berlin ein neuer Mann die Führung des Konzerns: Ola Källenius (rechts, Foto: dpa).

Rastatt

Rastatt

Vertrag zu Werkserweiterung Rastatt (ema) - Der zweite Rastatter Kompromiss zugunsten des Automobilbauers Daimler gewinnt jetzt mit einer Grundlagenvereinbarung zwischen dem Land Baden-Württemberg, der Stadt Rastatt, dem Konzern und den Naturschutzverbänden an Kontur (Foto: av).

Gaggenau

Gaggenau

Lernen für das Berufs-Leben Gaggenau (tom) -125 Jahre Automobilbau in Gaggenau werden in diesem Jahr gefeiert. Das Mercedes-Benz-Werk hat ein weiteres Jubiläum: 100 Jahre Ausbildung am Standort. In lockerer Atmosphäre wurde an den Beginn der beruflichen Bildung am 1. Juli 1919 erinnert (Foto: Mandic).