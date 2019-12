Neue Relax-Liegen zum Ruhen und Ausspannen









Die Aktiven kommen aus dem Kreis der Ministranten und dem Nachwuchs aus den örtlichen Vereinen. In ihren T-Shirts mit dem Aufdruck "Mich schickt der Himmel" waren die Teammitglieder leicht zu erkennen. In Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung errichteten sie im Ebenlochweg, im Wingert und im Füllenbachtal an exponierten Stellen neue Relax-Liegen.

Um diese stabil und nachhaltig zu positionieren, waren die Plätze aufwendig vorzubereiten. Begonnen wurde am Ebenlochweg. Die Stämme für die Einfassung mussten zuerst entrindet und dann in die richtige Position gelegt werden. Eine tragfähige Schicht aus Mineralbeton gewährleistet eine lange Haltbarkeit der Anlagen. Vier Liegen stiftete die Gemeinde, zwei Liegen spendierten die Helfer.

Ebenfalls von der Gemeinde kamen die Grundstücke im Ebenlochweg und im Wingert. Den Platz im Füllenbachtal hatte ein privater Grundbesitzer gestiftet. Unterstützung bekamen die Akteure von ihren Eltern. Diese versorgten das Team während der Arbeit mit Speis und Trank.