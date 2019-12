Kernstadt verwandelt sich in Sportparcours

Gaggenau

Startsignal für neues Wirgefühl Gaggenau (hap) - Als Quartier-Tag "Links der Murg" und Fest mit Begegnungen, Aktionen und Musik hatte es die Stadt angekündigt. Es wurde trotz Premierencharakters zu einem Erfolg - auch wenn ein heftiger Gewitterschauer am Nachmittag viele Besucher vertrieb (Foto: Hegmann).

Rastatt

Mülleimer werden nachgerüstet Rastatt (red) - Die Stadt Rastatt will die Anzahl der auf den Boden geworfenen Zigarettenkippen spürbar senken und rüstet deshalb in der Innenstadt rund 20 öffentliche Abfallbehälter mit Aschenbechern aus. Die Montage soll in den kommenden Tagen abgeschlossen sein (Foto: Stadt).