Ortsvorsteher genießen großen Rückhalt

Rastatt

Freie Wähler legen zu Rastatt (ema) - Bei den Ortschaftsratswahlen in den fünf Rastatter Stadtteilen kam es vor allem im Ried zu einigen Verschiebungen. Dort legten die Freien Wähler zu. In Rauental wird es einen neuen Ortsvorsteher geben, weil Bertold Föry nicht mehr angetreten ist (Foto: fuv).

Bühl

Verluste für CDU und SPD Bühl - Das politische Erdbeben machte auch in Bühl nicht Halt: Die CDU verliert zwei weitere Sitze. Dafür legt die GAL zu und verfügt künftig über fünf Sitze im Friedrichsbau. Auch die Freien Wähler befinden sich auf der Überholspur und legen um ein Mandat zu (Foto: gero).

Forbach

Neuer "Chef" für Bermersbach Forbach (uj) - In Bermersbach wird es einen neuen Ortsvorsteher geben. Amtsinhaberin Claudia Muschler (CDU) verpasste bei der Ortschaftsratswahl den Wiedereinzug ins Gremium. Als Konsequenz bewirbt sie sich um diesen Posten nicht mehr. Wer Nachfolger wird, ist offen (Foto: Archiv).