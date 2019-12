Guido Wieland wird wohl neuer Ortsvorsteher

(stj) - In Reichental zeichnet sich ein Wechsel auf dem Posten des Ortsvorstehers ab: Wie Guido Wieland am Mittwoch auf BT-Anfrage mitteilte, werde ihn seine Fraktion (Bürger von Reichental + SPD) als Ortsvorsteher vorschlagen. "Ich würde die Wahl auch annehmen, sofern ich gewählt werde", sagt Wieland. Bei den Ortschaftsratswahlen haben die Bürger von Reichental + SPD fünf von acht Sitzen geholt und stellen die Mehrheit gegenüber der CDU (drei Sitze).

Die Christdemokraten werden vom amtierenden Ortsvorsteher Bernhard Otto Wieland angeführt, der bei der Wahl am Sonntag mit 461 Stimmen auch die meisten auf sich vereinen konnte. Guido Wieland kam auf 460 - liegt also in der Wählergunst im Prinzip gleichauf. Schon vor fünf Jahren hatte der Sozialdemokrat angekündigt, Ortsvorsteher werden zu wollen, sofern es ein entsprechendes Wahlergebnis gegeben hätte. 2014 behielten aber die Christdemokraten mit 1 638 gegenüber 1 599 von BvR + SPD knapp die Überhand. Das Vorschlagsrecht oblag deshalb der CDU, die Stimmenkönig Bernhard Wieland zum Ortsvorsteher machten. 2019 hat sich das Blatt gewendet: BvR + SPD kamen bei der Ortschaftsratswahl am Sonntag auf 1 818 Stimmen, die CDU nur noch auf 1 371.