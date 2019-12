Bald wieder Tempo 30

Karlsruhe / Speyer

Mehr Schnaken am Rhein Karlsruhe/Speyer (lsw) - Nach dem Ausfall von zwei Hubschraubern soll die Schnakenbekämpfung am Rhein bald wieder voll aufgenommen werden. Das teilte am Freitag die Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) mit (Symbolfoto: dpa).

Baden-Baden

"Kaputtniks" auf großer Fahrt Baden-Baden (co) - Für ihr großes Abenteuer haben sich Karsten Doering und Tobias Geyer den Namen "Die Kaputtniks" gegeben: Gemeinsam nehmen die beiden Mittelbadener bald mit einem alten Geländewagen an der Charity-Rallye "Baltic Sea Circle" teil (Foto: Hecker-Stock).

Sinzheim

Großputztag auf dem Tierhof Sinzheim (cn) - Überall wird gewerkelt, gesägt und aufgeräumt. Rund 30 ehrenamtliche Helfer haben sich auf dem Buchtunger Tierhof in Kartung eingefunden. Einmal im Jahr, meistens im Frühjahr, steht dort nämlich das große Reinemachen an: Es ist Großputztag (Foto: Nickweiler).

Rheinmünster

Leistungsschau kommt gut an Rheinmünster (iru) - Nach der fünften Gewerbe- und Leistungsschau in Rheinmünster zieht Claus Neumaier, Vorsitzender des Gewerbevereins, eine positive Bilanz. Der Anteil potenzieller Kunden sei hoch gewesen. Viele Aussteller konnten sich über neue Aufträge freuen (Foto: iru).