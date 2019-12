Lichterglanz, Aktionen, Livemusik Gaggenau (vgk) - Internationales Straßentheater, Livemusik und Lichterglanz. Wohl kaum ein anderes Fest in der Region strahlt eine so besondere Atmosphäre aus wie das Kurparkfest. Zum sechsten Mal wird am Samstag und Sonntag, 29. und 30. Juni, zwischen Unimog-Museum und Rotherma dazu eingeladen. Zwölf Theaterproduktionen, unter anderem aus Frankreich, Deutschland und den Niederlanden, sieben Konzerte, eine Vielzahl an originellen und kreativen Beiträgen sowie Überraschungseffekte sollen die Besucher anlocken. Das Kurparkfest hat sich fest etabliert, freute sich Oberbürgermeister Christof Florus bei der Vorstellung des Festprogramms. Das grüne Ambiente des Parks, die Therme und das Unimog-Museum verleihen der hochwertigen Kulturveranstaltung ihr ganz besonderes Flair. Das alle zwei Jahre im Wechsel mit dem Michelbacher Dorffest stattfindende Kurparkfest habe sich zu einer Marke entwickelt. Insgesamt 20 Partner, Vereine und Unterstützer sind mit dem Kulturamt der Stadt, das für die Organisation des Festes verantwortlich ist, mit großem Engagement im Einsatz. Gaggenauer und Bad Rotenfelser Vereine beteiligen sich an beiden Tagen mit eigenen Programmbeiträgen sowie umfangreichem Bewirtungsangebot beim Konzertpavillon. Der Festbetrieb startet Samstagabend um 17 Uhr, sonntags herrscht von 11 bis 20 Uhr Betrieb. Auch für diese sechste Auflage verspricht Heidrun Haendle, die Leiterin des Kulturamts, internationale Straßenkünstler aus den Niederlanden, Frankreich und der Schweiz. Viele der Aktionen und Programmpunkte werden sich dabei am Motto "Wasser und Holz" orientieren. Zudem soll es wieder einige Hingucker geben: So werden am Samstagabend tausende bunte Kerzenbecher das Gelände mit Lichterornamenten beleuchten und für eine stimmungsvolle Kulisse sorgen. Konzerte umrahmen das Fest musikalisch. Einer der Höhepunkte sind die Auftritte der Gruppe "Sinner for One" am Samstag sowie "2 Cool" - mit Maike Oberle und Gerald Sänger am Sonntag am Konzertpavillon. GGG tanzt "around the world Das sonntägliche Frühschoppenkonzert im Biergarten wird von "All About Jazz" gestaltet. Im Schlosszelt lädt die Gaggenauer Musikschule samstags zu einer "Russian Serenade" ein. Die Tänzerinnen des Goethe-Gymnasiums zeigen beeindruckende Szenen aus ihrer jüngsten Produktion "Dancing around the world". Ihre Bühne ist die Schlosstreppe. Auch das "Mobile Piano" wird wieder unterwegs sein. Das große Bodenfeuerwerk wird Samstagnacht gegen 23.30 Uhr gezündet. Mit ihren bunten Riesenfischen ist die holländische Straßentheatergruppe Tukkersconnexion unterwegs. Eine bezaubernde Jazzsängerin macht das mobile Café "Chez Jopie" zum Erlebnis. Schon der Titel "Vorwürfe und andere Handgreiflichkeiten" weist daraufhin, dass "Spot the Drop" alles andere als ganz normale Jongleure sind. Sie werden mit artistischen Meisterleistungen glänzen. Holz und Wasser nehmen Künstler, die beim Schloss auftreten, als Themen. 50 Eschenstangen sind das Medium der Traberproduktion "Heinz baut". Aus diesen und ein paar Flachseilen soll ein faszinierender Turm entstehen. Hikohi Gumo, die ebenfalls eine Traberproduktion bietet, inszeniert einen faszinierenden Balanceakt, der an ein Mikado-Spiel erinnert. Im Wassercafé des Ensemble Kroft bekommen die Besucher den wertvollsten Stoff serviert, den die Erde kennt: frisches, klares Wasser. Am Sonntag pflanzt "Kurparkgärtner" Georg Schweitzer alias Schorsch "maßstabsgerecht" Humor unter die Menschen.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Gernsbach

Lichterglanz und Regenschirme Gernsbach (vgk) - Mit Weihnachtszauber lockte die Gernsbacher Altstadt die Besucher auf den Marktplatz. Das anhaltend schlechte Wetter und der zum Teil heftige Wind trübten jedoch die diesjährige Bilanz erheblich ein. Gleichwohl herrschte gute Stimmung unter den Gästen (Foto: vgk). » Weitersagen (vgk) - Mit Weihnachtszauber lockte die Gernsbacher Altstadt die Besucher auf den Marktplatz. Das anhaltend schlechte Wetter und der zum Teil heftige Wind trübten jedoch die diesjährige Bilanz erheblich ein. Gleichwohl herrschte gute Stimmung unter den Gästen (Foto: vgk). » - Mehr Straßburg

"Weihnachts-Hauptstadt" Straßburg Straßburg (tr) - In Sélestat soll im Jahr 1521 der erste Weihnachtsbaum der Welt gestanden haben. Vielleicht sind im Elsass die Christbäume deshalb besonders bunt und der Ehrgeiz groß, auf dem Place Kleber in Straßburg den größten "Sapin de Noël" Europas aufzustellen (Foto: tr). » Weitersagen (tr) - In Sélestat soll im Jahr 1521 der erste Weihnachtsbaum der Welt gestanden haben. Vielleicht sind im Elsass die Christbäume deshalb besonders bunt und der Ehrgeiz groß, auf dem Place Kleber in Straßburg den größten "Sapin de Noël" Europas aufzustellen (Foto: tr). » - Mehr Baden-Baden

Es darf schon was Besonderes sein Baden-Baden (vgk) - Beinahe überall wird an den Festtagen gerührt, gekocht, gebrutzelt und gebacken, gemütliche Stunden mit der Familie oder Freunden voller Harmonie fest im Blick. Es gibt deshalb viele Gründe für ein Weihnachts- oder Silvestermenü im häuslichen Kreis (Foto: pr). » Weitersagen (vgk) - Beinahe überall wird an den Festtagen gerührt, gekocht, gebrutzelt und gebacken, gemütliche Stunden mit der Familie oder Freunden voller Harmonie fest im Blick. Es gibt deshalb viele Gründe für ein Weihnachts- oder Silvestermenü im häuslichen Kreis (Foto: pr). » - Mehr