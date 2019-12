"Aufschlussreiches, Grausiges, Tragisches und Kurioses" Gernsbach (vgk) - "800 Jahre Gernsbach" - von einer ganz besonderen Präsentation Gernsbacher Zeitgeschehens aus acht Jahrhunderten und somit einem Glanzlicht im Jahresprogramm zum 800. Jubiläum sprach am Samstag Julian Christ. "Unter den rund 150 historischen Exponaten der Ausstellung findet sich Aufschlussreiches, Überraschendes, Grausiges, Tragisches und Kurioses", führte der Bürgermeister bei der Ausstellungseröffnung aus.



Doch zunächst war es ihm ein besonderes Anliegen, Stadtarchivar Wolfgang Froese sowie dem ehemaligen Leiter des Stadtarchivs, Winfried Wolf, und Mitgliedern des Arbeitskreises für Stadtgeschichte für ihre Mitwirkung zu danken. Ebenso wie jenen privaten Gebern und Museen, die bereit waren, ihre Schätze für die siebenwöchige Ausstellungszeit zur Verfügung zu stellen. Auf diese Weise wurden bedeutende Pläne, Urkunden, Bilder und Objekte zusammengetragen sowie Personen porträtiert, welche die Entwicklung der Stadt von 1219 bis heute entscheidend mitgeprägt haben. "Welche atemberaubenden Abenteuer mag wohl der Träger der Ritterrüstung erlebt haben? Welches Schicksal erlitt der Besitzer der Patronentasche aus der Gernsbacher Bürgerwehr? Was erlebten die Flößer auf ihren beschwerlichen Wegen mit ihrem Floß, das hier als Modell gezeigt wird?", fragte Christ und führte weiter aus: "Hinter den einzelnen Ausstellungsstücken stecken sicherlich zahlreiche Geschichten." Geschichte betreffe alle und wirke über die Gegenwart hinaus bis in die Zukunft. Sie müsse aufgearbeitet und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Über acht Epochen, von Froese sinnhaft für Gernsbach eingeteilt und thematisch mit Themen besetzt wie Glaube, Frauen, Flößerei, Waldwirtschaft, Industrialisierung oder räumliche Stadtentwicklung, ergeben sich interessante Einblicke. Der Stadtarchivar dankte zudem den Bauhofmitarbeitern für den Transport der Ausstellungsstücke. Froese führte die Besucher in die Ausstellung ein. Als Schlussgedanken formulierte er, dass die Bürger der Stadt schon ein bisschen lokalpatriotisch sein dürften auf das, was die Menschen der letzten 25 Generationen in den 800 Jahren auf die Beine gestellt haben. In Anspielung auf die Schattenseite der Historie sagte der Ausstellungsmacher: Als Historiker muss man Geschichte verstehen, aber nicht damit einverstanden sein, es gelte "zu urteilen, aber nicht zu verurteilen". Zu Anfang steht die Siedlungsgeschichte. In diesem Bereich ist auch die älteste noch vorhandene Darstellung von Gernsbach zu sehen, eine Militärkarte, von Samson Schmalkalder 1689 gefertigt. Anhand von Luftbildern, fotografiert zwischen 1930 und 2010, wird die Siedlungsgeschichte dokumentiert, die sich bis ins 20. Jahrhundert fast nicht verändert hat, Villen prägten die rechte Murgseite, dahinter erstreckten sich Felder. Die sogenannte Volksschule, die heutige Von-Drais-Schule, hatte lange keine Nachbarn. Gezeigt wird, gut geschützt in einer Vitrine, eines der ältesten Exponate der stadtgeschichtlichen Sammlung, ein Notenblatt aus dem 13. Jahrhundert. Augenfällig ist natürlich die Kampfrüstung, mit der ein Ritter einst in die Schlacht zog und die normalerweise auf Schloss Eberstein beheimatet ist. Zu bewundern sind Goldmünzen, datiert auf einen Zeitraum zwischen 1403 und 1417. Ihre bischöflichen Prägestempel aus Trier und Mainz lassen Rückschlüsse auf den Holzhandel der Murgtäler auf dem Rhein zu. Zudem sind Funde aus dem Storchenturm zu sehen. Ebenso wird die Geschichte der vermeintlichen Hexe Catharina Weinmann erzählt. Das Violinensemble der Musikschule Murgtal unter der Leitung von Ulrike Merz umrahmte die Eröffnung. Die Ausstellung ist bis einschließlich Sonntag, 21. Juli, zu den Öffnungszeiten des Rathauses zu besichtigen und zusätzlich am Jubiläumswochenende 13./14. Juli samstags von 14 bis 18 Uhr und sonntags 14 bis 18 Uhr, ebenso am 21. Juli.

