Blumen für Forbach (rag) - Das Bergdorf Bermersbach beging am Sonntag das Kirchenpatrozinium. Zu Ehren des Heiligen Antonius feierten die Gläubigen eine Festmesse mit anschließender Prozession durch die geschmückten Straßen des Forbacher Teilorts.







Traditionell hatten die Einwohner einen bunten Blumenteppich gelegt. Die Messdiener und die Jugend des Schwarzwaldvereins waren im Vorfeld unterwegs, um das dazu nötige Grün und die Blüten zu sammeln. Schon am frühen Sonntagmorgen begannen Einwohner mit dem Legen des Blumenteppichs nach festgelegten Plänen. Bis kurz vor der Prozession, bei der Pfarrer Thomas Holler mit der Monstranz und unter dem "Himmel" den Weg abschritt, waren die Helferinnen und Helfer am Werk. Die Prozession, von zahlreichen Besuchern aus der näheren Umgebung begleitet, wurde von der Bermersbacher Musikkapelle angeführt. Eine Statue des Schutzheiligen trugen die Jugendlichen der Gemeinde. Die örtlichen Vereine waren mit ihren Fahnenabordnungen vertreten. Im Anschluss fand im Pfarrhaus ein Umtrunk statt. Eine feierliche Andacht um 15 Uhr in der Kirche schloss am Nachmittag die religiösen Festlichkeiten ab. Nach der kirchlichen Feier lud der Musikverein ab etwa 11.30 Uhr die Bevölkerung und Gäste zu einem Mittagstisch und zum gemütlichen Beisammensein auf dem Schulhof und in die Festhalle ein. Für das leibliche Wohl war gesorgt. Für die passende musikalische Unterhaltung waren über die Mittagszeit der Musikverein Gausbach und danach der Musikverein Malsch zuständig.

