Sternemenü für den guten Zweck

Bühl (eh) - Optimales Wanderwetter mit angenehmen Temperaturen und einem freundlichen Sonne-Wolken-Mix waren der vierten Auflage der Kappler Genusstour beschieden. So machten sich deutlich mehr Genusswanderer als in den Vorjahren auf die Strecke (Foto: eh).

Gernsbach (red) - Sternekoch Bernd Werner vom Schloss Eberstein beteiligt sich an der Gernsbacher 800-Jahr-Feier. Gestern präsentierte er mit seinem Team (Foto: Gareus-Kugel) das Drei-Gänge-Menü, das am 16. Juni in der Stadthalle für einen wohltätigen Zweck serviert wird.

Lauterbourg (fk) - Die Ausweitung des Mobilitätsportals der Technologieregion Karlsruhe auf Haguenau, Saverne und Wissembourg ist gestartet. Das Portal an sich existiert schon seit einigen Jahren und funktioniert quasi wie eine lokale und regionale Variante von Google Maps (Foto: fk).

Bühlertal (eh) - Feine regionale Weine, kombiniert mit ausgewählten regionalen Speisen, erfreuten zahlreiche Besucher der Bühlertäler Weintage. Bei der Weinparty heizte Hubers Partyband kräftig ein. Ruhiger ging es am Sonntagmittag zu, als die Weine als Essensbegleiter gefragt waren (Foto: eh).