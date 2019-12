Neues Waldseebad öffnet später als erhofft

Gaggenau

Waldseebad: Eröffnung 2021 geplant Gaggenau (red) - Das Waldseebad in Gaggenau soll im Mai 2021 wieder eröffnet werden. Das hat der Bau- und Umweltausschuss am Montag in einer öffentlichen Sitzung bekannt gegeben. Die beliebte Einrichtung soll während der nächsten zwei Jahre komplett saniert werden (Foto: Jahn/av)

"Gute Entwicklung" Gaggenau (tom) - Seit vier Jahren ist Michael Pfeiffer (parteilos) Erster Beigeordneter und damit Bürgermeister in Gaggenau. Zeit für eine Halbzeitbilanz - und einen Blick in die Zukunft. Mit dem heute 56-jährigen verheirateten Familienvater sprach Thomas Senger (Foto: Senger).

Rat verabschiedet Rekordhaushalt Gaggenau (uj) - Die Große Kreisstadt hat einiges vor in den nächsten Jahren. Größtes Projekt ist das Waldseebad. Aber auch in Erziehung, Bildung und Betreuung sowie in den Hochwasserschutz werden Millionenbeträge investiert. Enthalten sind diese Gelder im Doppelhaushalt (Foto: wiwa).

Bohrungen im Waldseebad Gaggenau (red) - Nach dem Jahreswechsel begannen im Waldseebad die Vorbereitungen für die große Sanierung der beliebten Einrichtung. So laufen seit über zwei Wochen Erkundungsbohrungen für die Hochwasserschutzmaßnahme Traischbach und die Sanierung des Waldseebades (Foto: stv).