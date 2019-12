Innenstadt verändert langfristig ihr Gesicht

Die Gaggenauer werden sich an neue Begriffe gewöhnen müssen, mit denen Gebiete in der Innenstadt beschrieben werden. Die "Zeile" umfasst in etwa den Bereich Bahnhof und Sparkassenparkhaus mit 4 200 Quadratmetern. Das größte Areal mit 13 900 Quadratmetern ist das "Carrée" zwischen Hildastraße und Luisenstraße, südlich der Leopoldstraße. Und mit "Höfe" (etwa 4 400 Quadratmeter) wird der Bereich samt Passage zwischen Bahnhofsplatz und Hauptstraße beschrieben.

Oberbürgermeister Christof Florus sprach von Blaupausen und Leitplanken, die der Stadt jetzt vorliegen. Über den Daumen gepeilt sollen in den Gebieten rund 220 Wohneinheiten entstehen, daneben auch Flächen für Geschäfte.

Vier Architekturbüros haben sich mit der Ausarbeitung von Vorentwürfen für eine zukunftsfähige städtebauliche Entwicklung der drei Quartiere befasst. Die Endpräsentation und Bewertung der Arbeiten erfolgte im April im Rahmen einer Projektgruppensitzung. Letztlich hat die Arbeit der Architektengemeinschaft Larob-Laux die Projektgruppe überzeugt. Mit ihrem Gesamtkonzept zeige sie die größten Entwicklungsperspektiven für die Stadtmitte auf, so der Fachberater Matthias Hähnig aus Tübingen.

In einem waren sich die Büros einig: Das jetzige Bahnhofsgebäude und das angrenzende Sparkassenparkhaus sollen abgerissen werden. Stellflächen werden dort künftig in einer Tiefgarage vorgehalten. Als Blickfang in Richtung Bahnübergang ist ein sechsgeschossiger Neubau denkbar. Daran angrenzend viergeschossige Gebäude auf dem Gelände, auf dem sich heute das Parkdeck befindet. Wichtig sind laut Hähnig die ebenerdigen Durchgänge zu den Bahnsteigen. Neben Wohnungen in den oberen Etagen soll Platz sein für Geschäfte. Welcher Art die sein werden, steht heute noch nicht fest. Modehäuser, Elektronikmärkte, Gastronomie oder sonstige Läden - vieles ist denkbar und hängt davon ab, welcher Bedarf vorhanden ist und welche Unternehmen sich ansiedeln wollen. An der August-Schneider-Straße soll eine städtebauliche Qualität entstehen mit markanten Gebäuden im Bahnhofsbereich und als Verbindung zur Hauptstraße.

In den "Höfen" ist eine besondere Aufenthaltsqualität denkbar, vielleicht mit gastronomischen Angeboten auch im Freien.

Eine Mischung aus Wohnen und Nahversorgung ist im Bereich "Carrée" vorstellbar. Der Siegerentwurf sieht auch dort großzügige grüne Innenhöfe vor. Bürgermeister Michael Pfeiffer betonte, dass die Geschäfte dort nur für die Nahversorgung gedacht seien. Vorstellbar, dass der "Netto"-Markt in Richtung Hildastraße verlagert und dessen Fläche etwas vergrößert wird. Pläne von drei Investoren sollen an den Vorentwurf des Architekturbüros angepasst beziehungsweise auf dieser Basis weiterentwickelt werden. Dies bilde die Grundlage für das parallel weiterzuführende Bebaungsplanverfahren "Zwischen Hilda- und Luisenstraße, südlich der Leopoldstraße.

Ziele der Maßnahmen sind unter anderem die weitere Aufwertung und Stärkung der Stadtmitte und die Neuschaffung von Wohnraum für unterschiedliche Zielgruppen. Zudem solle eine hohe Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum unter Berücksichtigung der bereits durchgeführten Sanierungsmaßnahmen geschaffen werden.

Eines ist sicher: Es sind mittel- bis langfristige Ziele. Nach den festgesteckten Rahmen sind jetzt weitere Gespräche mit Investoren erforderlich. Auch muss festgezurrt werden, wann was realisiert werden soll oder kann. Bürgermeister Michael Pfeiffer sprach gest ern von "langfristigen Perspektiven".

Ab heute bis Mittwoch, 12. Juni, werden die vier Entwürfe in einer Ausstellung im ersten Obergeschoss des Rathauses präsentiert. Die Ausstellung kann von Montag bis Donnerstag jeweils von 8 bis 19 Uhr sowie am Freitag von 8 bis 14.30 Uhr besichtigt werden.