Freude über Tischtennisplatte

Bühl

Heimvorteil genutzt Bühl (red) - Bei den Tischtennis Jugend-Pokalendspielen des Bezirks Rastatt/Baden-Baden, die am Freitagabend in der Schwarzwaldhalle in Bühl ausgespielt wurden, nutzten die beiden Teams des TV Bühl bei den Jungen U 15 und bei den Mädchen U 15 ihren Heimvorteil (Foto: TVB).

Rheinmünster

"Tischtennis-Papst" wird 80 Jahre alt Rheinmünster (ham) - Peter Herrmann ist in der Region als "Tischtennis-Paps" bekannt. Er hat Hunderte von Spielern zum Tischtennis gebracht und ist Mitgründer von zahllosen Vereinen in Südbaden. Am Freitag feiert Hermann in Söllingen seinen 80. Geburtstag (Foto: Metz).