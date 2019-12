Erfolgreiche Zusammenarbeit endet

"Für das Publikum wird sich nichts ändern", betont Höhne auf BT-Anfrage. Das Konzept des kleinen Musentempels neben dem ehemaligen Gasthaus "Grüner Hof" werde dasselbe bleiben. Das Kultur- und Veranstaltungsprojekt biete weiterhin Raum für Theaterstücke, Kunst, Seminare und Schauspielunterricht, verspricht Höhne, der die Alte Turnhalle zusammen mit seiner Frau Ariane nach einer fast zweijährigen Umbauphase im Mai 2016 neu eröffnet hat.

Pape bestätigt, dass man die Zusammenarbeit beendet hat, um sich wieder vermehrt eigenen künstlerischen Projekten widmen zu können. Der freie Schauspieler und Regisseur werde seine Produktionen "Gretchen 89ff" und "Der Kontrabass" künftig andernorts aufführen.

Mit letzterer startete die Alte Turnhalle am 7. Oktober 2016 in die erste Spielsaison. In der Rolle des Bassisten glänzte Hendrik Pape, der Patrick Süskinds hintersinnige, tragikomische und bitterböse Groteske um einen alternden Kontrabassisten zusammen mit Höhne auf die Hilpertsauer Bühne brachte.

Seither feierte das Duo in dem kleinen, feinen Theater mehrere Erfolge, unter anderem mit "Der Kredit", "Eine Weihnachtsgeschichte" oder "Mörderkarussell". In der gemeinsamen Zeit haben die beiden irgendwann festgestellt, dass sie in Teilen unterschiedliche Vorstellungen haben und sich neu aufstellen wollen. Beide betonen, dass die Trennung freundschaftlich "über die Bühne" gegangen sei und dass eine Rückkehr von Hendrik Pape in die Alte Turnhalle nicht ausgeschlossen sei. Man habe lediglich "die Zwangsläufigkeit der Zusammenarbeit" beendet, erklärt Höhne. Der Profischauspieler aus Weisenbach kümmert sich fortan wieder eigenverantwortlich um die Belange des Theaters und übernimmt auch die Aufgaben, die bisher Pape innehatte - wie etwa die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Organisation des Ticketverkaufs.

Die nächste Veranstaltung in der Alten Turnhalle ist eine szenische Lesung des Romans "Effi Briest" von Theodor Fontane: Sie findet jeweils Samstag, 8., 22. und 29. Juni jeweils um 19.30 Uhr sowie Sonntag, 14. Juli, um 18 Uhr statt. Die Karten kosten zehn Euro. Vorbestellen kann man entweder unter (01 72) 5 16 28 26 oder per E-Mail an info@alteturnhalle.de. Im Oktober 2019 werde das Theater mit einer neuen Produktion aufwarten, kündigt Thomas Höhne an.

www.alteturnhalle.de