Mit Alpakas durch Wald und Feld

Gaggenau - Die neue Experimenta, ein Besuch im Gasometer in Pforzheim, Kinderyoga, Segelfliegen und noch vieles mehr bietet das diesjährige Ferienspaßprogramm. 128 Termine, davon 31 neue Aktionen und 38 kostenlose Angebote, versprechen ereignisreiche Ferien. Darüber hinaus laden die Organisatoren viermal im August zur City-Sause in die Innenstadt ein.



Ab sofort liegt das neue Programmheft im Bürgerbüro und der Stadtbibliothek aus, ebenso wird es an den Gaggenauer Schulen verteilt werden. "Ferien sind zum Spaß haben und zum Neues entdecken da. Unser Ferienspaß bietet wieder eine Menge an abwechslungsreichen Möglichkeiten", freut sich Oberbürgermeister Christof Florus über die Aktion in Gaggenau. Zahlreiche neue Angebote sind für den kommenden Sommer geplant, darunter beispielsweise eine Alpaka-Wanderung - also Touren mit "Andenkamelen" - am 8. August oder die "Schokoladenfabrik", bei der Kinder etwas über die Herkunft von Kakao und die Herstellung von Schokolade lernen können. Ebenso sind erneut die beliebten City-Sausen auf dem Marktplatz mit im Programm. Unter dem Motto "Sport, Spiel, Spaß - umsonst und draußen" gibt es an vier Freitagen im August wieder reichlich Spiel- und Mitmachangebote. Erstmals findet bei einer der City-Sausen eine Lese-Sause statt. Hierbei entstehen im Murgpark Lese-Inseln für Kinder von drei bis zwölf Jahren. Auf der Murgwiese wird dann vorgelesen, ausgewählte Kinderbuchautoren stellen ihre Werke vor. Ebenso gibt es ein breit gefächertes Angebot rund um Papier und dessen Entstehung sowie einen Bücherflohmarkt. Auch Jugendliche werden wieder mit zahlreichen Aktionen angesprochen, da die Angebote "12+" im vergangenen Jahr ein voller Erfolg waren und sogar Zusatztermine erforderlich machten, freuen sich Heidrun Haendle und Ute Acri vom Kulturamt. So stehen unter anderem eine Geocaching-Mountainbike-Tour und ein Kochkurs auf dem Programm. In Kooperation mit dem Schloss Rotenfels ist erstmals ein einwöchiges Angebot entstanden, das vor allem berufstätigen Eltern die Möglichkeit bieten soll, ihre Kinder eine Woche lang gut betreut zu wissen. Breites Programm



dank vieler Helfer



Insgesamt sieben Kurse, die sich über je fünf Werktage erstrecken, sind geplant. In diesem Jahr engagieren sich 62 Vereine, Gaggenauer Einrichtungen, Vereine und Privatpersonen. "Unverzichtbar dabei ist das Schloss Rotenfels, der Verein Kindgenau, das Merkur-Filmcenter in Ottenau sowie die Stadtbibliothek", betont Ute Acri. Außerdem ist die Sparkasse Baden-Baden-Gaggenau seit mehr als 25 Jahren der Hauptsponsor des Ferienspaßprogramms.

