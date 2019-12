Neuer Ortsvorsteher gesucht

Die Geschäfte in Bermersbach führt derzeit Eberhard Barth als dienstältester Ortschaftsrat. Für das Wahlverhalten seiner Mitbürger hat er keine Erklärung, "ich verstehe es nicht", sagte er auf BT-Anfrage.

Barth selbst, der für die Freien Wähler antrat, ist "Stimmenkönig" bei der Kommunalwahl mit 684 Stimmen. Er freue sich über das Ergebnis, gleichwohl: Ortvorsteher wolle er nicht werden, macht er deutlich.

Die Amtsgeschäfte hat er bereits in der Übergangszeit nach dem Ausscheiden von Hans-Jörg Wiederrecht aus dem Ortsvorsteheramt bis zur damals einstimmigen Wahl von Claudia Mutschler im Dezember 2017 geführt, und übergangsweise werde er dies wieder tun. Für den Ortsvorsteherposten stehe er aber auch jetzt nicht zur Verfügung, unterstreicht er. Wie es zeitlich weitergeht, ist derzeit noch offen. Barth will zunächst einmal Gespräche mit den künftigen Ortschaftsräten suchen, um einen Termin für die konstituierende Sitzung zu finden. Möglich wäre der 18. Juli, "aber das ist noch sehr vage".

Für Langenbrand hat Roland Gerstner seine Bereitschaft bekräftigt, erneut zur Verfügung zu stehen. Es wäre dann seine vierte Amtsperiode. Zwar ging er aus der jüngsten Wahl nicht mehr als Stimmenkönig wie 2014 hervor, dieser "Titel" ging an Thorsten Striebich (CDU) mit 773 Stimmen. Der steht aber laut Nachfrage für das Amt des Ortsvorstehers nicht zur Verfügung. Striebich verweist auf sein ehrenamtliches Engagement in der Gemeinde, so ist er auch Kommandant der Abteilung Langenbrand der Freiwilligen Feuerwehr.

In Gausbach zieht sich Achim Rietz aus der Kommunalpolitik zurück. 30 Jahre lang war er dort Ortsvorsteher.

Sein "Wunsch-Nachfolger" ist Björn Gaiser. Die Gausbacher honorierten dessen Bereitschaft mit ihrem Votum, 625 Stimmen konnte er auf sich vereinen, "einer Kandidatur steht nichts im Weg", bestätigt er auf Nachfrage. Auch wird Gaiser künftig als neues Mitglied im Forbacher Gemeinderat sitzen.

Der zeitliche Rahmen sieht vor, dass die konstituierende Sitzung des Forbacher Gemeinderats am 16. Juli stattfinden soll, informiert Hauptamtsleiterin Margit Karcher. Das Gremium wählt auf Vorschlag der Ortschaftsräte den jeweiligen Ortsvorsteher. Das könnte allerdings ein wenig dauern, die Sitzungstermine in den Ortsteilen könnten durchaus erst nach den Sommerferien im September anberaumt werden, so ihre Einschätzung. Dies sei aber nicht weiter problematisch, da die bisherigen Gremien kommissarisch im Amt bleiben.

Neue Konstellation





im Gemeinderat



Das Tagesgeschäft bleibe somit am Laufen. In der Interimszeit entstehe daher keine große Lücke, die Mitglieder der neuen Gremien "müssen sich erst einmal finden".

Zumal sich im Forbacher Gemeinderat eine neue Konstellation ergibt. Denn künftig sitzen nach der Abschaffung der Unechten Teilortswahl anstatt bisher 19 noch 14 Ratsmitglieder am Tisch. Eva Zink (CDU), Armin Merkel (FWG), Jörg Bauer und Björn Gaiser (beide SPD) sowie Hubert Reif (Grüne) sind neue Mitglieder im Gremium.