"Ich bin im Murgtal geblieben, weil es mir hier gefällt"

Baubeginn im Januar 2020 Baden-Baden (hez) - Grünes Licht gab der Hauptausschuss für eine weitere Großbaumaßnahme im Herzen der Stadt: Der Neubau der Reinhold-Fieser-Brücke wird rund drei Millionen Euro kosten. Baubeginn soll nach dem Ende des Christkindelsmarktes im Januar 2020 sein (Foto: Zorn). » Weitersagen

Sportverein Au am Rhein wird 100 Au am Rhein (HH) - Der Mai steht vor der Tür, der alles zum Sprießen bringt. In Au am Rhein gilt das auch für das Aufblühen des Fußballs, wie die Geschichte des Sportvereins belegt. Am 5. Mai 1919, wurde im "Gasthaus Rappen" der "Verein für Rasensport" gegründet (Foto: pr). » Weitersagen

Empfang für Oswald Grißtede Bühl (gero) - Über 33 Jahren lang gestaltete er die Bühler Kommunalpolitik entscheidend mit: als SPD-Fraktionsvorsitzender oder OB-Stellvertr eter. Im April 2018 verlieh ihm die Stadt die Ehrenbürgerschaft. Gestern nun durfte Oswald Grißtede seinen 75. Geburtstag feiern (Foto: gero). » Weitersagen

Banksy-Bild ausgestellt Baden-Baden (cl) - Das halb zerstörte Banksy-Bild "Love is in the Bin" hängt nun im Museum Frieder Burda. Bis 3. März soll es in Baden-Baden zu sehen sein im Kontext einer kleinen Schau - und mit Begleitveranstaltungen, in denen sein Kunstwert diskutiert werden wird (Foto: Viering). » Weitersagen