Balkon steht

Sexuelle Attacke auf 90-Jährige Heilbronn (lsw) - Eine 90-Jährige ist Opfer eines sexuellen Übergriffs in einem Parkhaus in Heilbronn geworden. Ein Betrunkener hatte sich vor ihr ausgezogen, ihr das Kleid hochgeschoben und sich neben sie auf den Boden gelegt. Zeugen eilten hinzu und halfen der Frau (Symbolfoto: red).