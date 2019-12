Vier Hockey-Mannschaften aus Washington treffen sich an der Murg

(vgk) - Für den Hockey-Club Gernsbach passte über Pfingsten alles gut zusammen. Das Wetter zeigte sich von seiner freundlichen Seite; die Stimmung auf dem Gelände an der Badener Straße war ausgezeichnet. Auf dem Platz wurde engagiertes Hockey gezeigt. Viel sportlicher Elan wurde während des 72. Internationalen Pfingstturniers sichtbar. Auch konnte der Verein, der in diesem Jahr sein 100. Geburtstag feiert, vier Hockey-Mannschaften aus Washington D. C. begrüßen.

Die US-Amerikaner sind eine Gruppe von Hockey-Enthusiasten, die wegen fehlender Liga-Infrastrukturen in den USA als Reisemannschaft ihren Sport praktizieren und unterwegs sind in der ganzen Welt. Zuhause wird auf Plätzen trainiert, die von Colleges angemietet werden. Seit zwei Wochen halten sie sich in Europa auf. Vergleichbar mit einem Sternmarsch machten sich die Mannschaften auf, um sich in Gernsbach zu treffen - mit dem Ziel vor Augen, in der Stadt an der Murg Hockey zu spielen. Nach Turnierende geht es nur für einen Teil der Spielerinnen und Spieler wieder direkt zurück in die Staaten. Den Kontakt stellte Milo Woodhouse her. Er war beruflich in den USA und durfte in Washington mitspielen. Gernsbach und die Atmosphäre beim HCG fanden die Gäste aus Übersee "einfach großartig".

Zu den Matches traten zwei Herren-, eine Damen- und eine Mixed-Mannschaft aus Washington an. Die Teilnehmer schlugen sich durchaus achtbar, wie Turnierleiter Detlef Imse berichtete. Für eine Überraschung sorgte die amerikanische Damenmannschaft von den DC Dragons. Sie spielten im Finale um den Kuno-Hellmann-Pokal. Der Namensgeber war nicht nur derjenige, der drei Jahrzehnte an der Spitze des HCG stand, er kümmerte sich zudem um das Damen-Hockey im Verein.

Im Endspiel trafen die Amerikanerinnen auf die Dauergewinner des Pokals, die Frauen vom Trinkwasserschutzverein (ehemalige Spielerinnen des HC Mannheim). Auch dieses Mal gingen sie als Siegerinnen vom Platz. Der Kampfgeist der Dragons machte es ihnen zwar nicht leicht, doch letztendlich mussten sich die Drachen geschlagen geben. Die HCT-Mädels siegten mit 4:0.