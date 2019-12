Bettwäsche-Spenden helfen Menschen in Moldawien

Bischweier

Kleidertauschparty in Bischweier Bischweier (red) - Eine Kleidertauschparty findet am Freitag, 5. April, von 17 bis 20 Uhr im ehemaligen Gasthaus "Adler" in Bischweier statt. Neben Frauen- und Männerkleidung werden erstmals auch Haushaltsgegenstände wie Geschirr, Bettwäsche und Bücher angenommen (Foto: Roeder).

Loffenau

Kampf gegen Konsumrausch Loffenau (red) - "S′Klemmerle" in Loffenau folgt einem Beispiel aus Dobel: Acht Mütter haben in der bisherigen Post einen Laden eröffnet, der dem Konsumrausch den Kampf ansagt. Die Betreiberinnen (Foto: Vogt) bieten gebrauchte Kleidung an und spenden den Gewinn.

Au am Rhein

Hilfsgüter für den Kongo Au am Rhein (HH) - Mitglieder und Gönner des Fördervereins Loseno sind in zwei zwei Rundbriefen über die Leistungen informiert worden, die der von Au am Rhein aus agierende Verein 2018 erbracht hat. 20 Großpakete voller Hilfsgüter gingen demnach in den Kongo (Foto: pr).