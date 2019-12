Von 'Abenteuer Wald' bis 'Zauberteppich'

Gaggenau

Fetzige Musik, starke Rhythmen Gaggenau (red) - Kickball-Change, Six Step, Happy-Feet - so hallte es kürzlich lautstark zu fetziger Musik und starken Rhythmen durch die Sporthalle der Hördener Grundschule im Rahmen der Projekttage. Beim Schulfest zeigten die Kinder dann, was sie eine Woche lang gelernt hatten (Foto: pr). » Weitersagen (red) - Kickball-Change, Six Step, Happy-Feet - so hallte es kürzlich lautstark zu fetziger Musik und starken Rhythmen durch die Sporthalle der Hördener Grundschule im Rahmen der Projekttage. Beim Schulfest zeigten die Kinder dann, was sie eine Woche lang gelernt hatten (Foto: pr). » - Mehr

Baden-Baden

"Kaputtniks" auf großer Fahrt Baden-Baden (co) - Für ihr großes Abenteuer haben sich Karsten Doering und Tobias Geyer den Namen "Die Kaputtniks" gegeben: Gemeinsam nehmen die beiden Mittelbadener bald mit einem alten Geländewagen an der Charity-Rallye "Baltic Sea Circle" teil (Foto: Hecker-Stock). » Weitersagen (co) - Für ihr großes Abenteuer haben sich Karsten Doering und Tobias Geyer den Namen "Die Kaputtniks" gegeben: Gemeinsam nehmen die beiden Mittelbadener bald mit einem alten Geländewagen an der Charity-Rallye "Baltic Sea Circle" teil (Foto: Hecker-Stock). » - Mehr

Berlin

Katzenbabys vor Schrottpresse gerettet Berlin (dpa) - Die Schrottpresse lief schon, um ein altes Auto zu zerquetschen - dann entdeckte ein Mitarbeiter drei Katzenbabys im Inneren. Gerade noch rechtzeitig entkamen die süßen Winzlinge damit dem Tod. Jetzt sind sie wohlauf und im Tierheim (Foto: dpa). » Weitersagen (dpa) - Die Schrottpresse lief schon, um ein altes Auto zu zerquetschen - dann entdeckte ein Mitarbeiter drei Katzenbabys im Inneren. Gerade noch rechtzeitig entkamen die süßen Winzlinge damit dem Tod. Jetzt sind sie wohlauf und im Tierheim (Foto: dpa). » - Mehr

Ötigheim

"Münchhausen" mit Schmackes Ötigheim (manu) - Die Berliner Regisseurin Johanna Schall inszeniert in diesem Jahr "Münchhausen" bei den Volksschauspielen in Ötigheim. Die dynamische Theaterfrau will mit Schmackes und Humor für entspannten Bühnenspaß im Telldorf sorgen (Foto: manu). » Weitersagen (manu) - Die Berliner Regisseurin Johanna Schall inszeniert in diesem Jahr "Münchhausen" bei den Volksschauspielen in Ötigheim. Die dynamische Theaterfrau will mit Schmackes und Humor für entspannten Bühnenspaß im Telldorf sorgen (Foto: manu). » - Mehr