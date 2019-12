800 Jahre werden in weiß gefeiert

Für ein breites Rahmenprogramm ist ebenfalls gesorgt. Im Mittelpunkt steht dabei die Ausstellung "Mein Freiolsheim". "Jeder kann etwas dazu beitragen, jeder kann zeigen, wie er ,sein' Freiolsheim sieht und was er damit verbindet", antwortete Ortsvorsteher Ferdinand Schröder auf BT-Nachfrage. Er sei froh über das Engagement des Arbeitskreises zu den 800-Jahr-Feierlichkeiten. "Alle bisherigen Aktionen sind super verlaufen und wurden gut angenommen." Auch das Motto des Fests stammt aus besagtem Arbeitskreis - es war ein Vorschlag, der mehrheitlich beschlossen wurde.

Weitere Programmpunkte sind ein Auftritt des Musikvereins Harmonie Freiolsheim, "Straßenmusik zum Anfassen" und "Zauberkunst hautnah" mit Dr. Alexander Mabros sowie ein buntes Spieleangebot für die jüngsten Besucher. Höhepunkt des Abends ist ein Konzert der überregional bekannten Gruppe "Cris Cosmo & Band", die für ausgelassene Stimmung sorgen soll.

Für Speis und Trank sei natürlich ebenfalls bestens gesorgt: Laut Ankündigung werden im stimmungsvollen Ambiente kulinarische Köstlichkeiten und Getränke angeboten - von Burger über Bratwurst bis zu Wild und Fisch vom Smoker werde die Palette reichen, zusätzlich werde man an einer Cocktailbar eine Vielzahl von Getränken mit und ohne Alkohol anbieten.

Passend zu den 800 Jahren Freiolsheim werden exakt 800 Karten für 800 Sitzplätze verkauft. "Der Vorverkauf läuft sehr gut, wir haben bereits über 700 Tickets verkauft", so Schröder.

Bis zum morgigen Samstag sind Karten noch im Rathaus Freiolsheim erhältlich, danach per E-Mail an weissesfestfreiolsheim@gmx.de. Erwachsene zahlen fünf Euro inklusive einem Glas Sekt, Kinder bis 14 Jahre kosten einen Euro (mit Sitzplatzanspruch). Restkarten wird es an der Abendkasse geben. Es werde auch 300 bis 400 zusätzliche Stehplatztickets für Interessierte geben, die lediglich das Konzert besuchen möchten. Diese werden 8 Euro an der Abendkasse kosten. Konzertbesucher werden gebeten, ebenfalls in weißer Kleidung zu erscheinen. Gäste des weißen Fests behalten auch am Abend ihren Sitzplatzanspruch. Weitere Informationen zu Veranstaltungen im Rahmen des Jubiläumsjahres gibt es unter:

www.gaggenau-freiolsheim. de