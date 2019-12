Vielfache Verdienste um die Gemeinde

Noch heute wohnt Lang in dem Haus in der Gaisbachstraße, in dem er vor 70 Jahren geboren wurde und in dem er aufwuchs. Nach dem Besuch der Grundschule in Weisenbach führte sein Weg zunächst nach Bruchsal ans Privatgymnasium mit angeschlossenem Internat St. Paulusheim. Nachdem das Abitur 1969 bestanden war, lautete der nächste Schritt zunächst zwei Jahre Bundeswehr.

Auch danach verlor der Weisenbacher keine Zeit und begann die Weichen für seine berufliche Zukunft als Lehrer zu stellen. Religion, Sport und Mathematik für den Unterricht an Hauptschule waren Inhalte seines Lehramtsstudiums in Karlsruhe. Unterrichtsstationen waren bis zu seiner Pensionierung 2012 Bermersbach, Gausbach und die Klingenbachschule Forbach.

Gottfried Lang wurde es in den zurückliegenden Jahren nie langweilig. In einer Zeit, in der sich die Jugend eher politisch links von der Mitte positionierte, begann der Wehrdienstleistende 1970 mit dem Aufbau eines Ortsvereins der Jungen Union - mit zunächst 40 Mitgliedern. Neun Jahre später gab der Lehrer dann als Nachrücker sein Debüt im Gemeinderat. Seit 28 Jahren ist er dort Vorsitzender der CDU-Fraktion und seit 1999 stellvertretender Bürgermeister. Eine weitere Tätigkeit war die eines Schöffen am Landgericht Baden-Baden. Es gab einige Höhepunkte in den 40 Jahren seiner Gemeinderatstätigkeit, die mit der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Gremiums bald ein Ende finden wird. Als Beispiele nennt Lang den Neubau des Sportplatzes, den Stadtbahnanschluss, den Bau des Gemeinde- und Feuerwehrhauses, die Erschließung der Neubaugebiete Rain und Birket, die Sanierungen der Gaisbach- und Weinbergstraße sowie den Aufbau der Partnerschaften mit San Costanzo und Kriebstein.

Der Jubilar ist in fast jedem Verein in Weisenbach Mitglied, war Mitbegründer und Vorsitzender des Vereins zur Sanierung der Wendelinus-Kapelle. Ebenso ist Lang nach 24 Jahren noch der Motor im Heimatpflegeverein und zudem Herausgeber von vier Büchlein "Die Heimatstub". Nicht minder engagiert zeigt sich der ehemalige aktive Fußballer (FC Gernsbach, SV Forbach und FC Weisenbach Alte Herren) seit 28 Jahren bei der Kolpingfamilie als stellvertretender Vorsitzender.

Dort machte sich Lang einen Namen in der Jugendarbeit, beim Organisieren von Bildersuchfahrten und Zeltlagern mit eigenen Gottesdiensten, Seniorennachmittagen oder Fastnachtsveranstaltungen, bei letzteren als Sitzungspräsident und Büttenredner. Auch in Zukunft wird sich das Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung um die Vorbereitungen von Gottesdiensten und Maiandachten kümmern.

Für seine Aktivitäten erhielt Gottfried Lang eine Reihe von Auszeichnungen, darunter 2017 die Staufermedaille in Silber des Landes Baden-Württemberg (wir berichteten). Feiern wird Lang seinen Jubeltag heute im Künstlerhaus von Senja Haitz, der Lebenspartnerin seines Sohnes Steffen, und am Abend in der "Krone" in Au.