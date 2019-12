Rettungseinsatz mit Spaßfaktor

Ehemalige Landwirtschaftsflächen, die sich die Natur bereits zurück erobert hat, wieder in ansehnliche Wiesen mit einer breiten Artenvielfalt verwandeln: So lautet die Motivation der Veranstaltungsreihe. Zusammen mit einer Gruppe von rund 20 jungen Pfadfindern waren die zuständigen Organisatoren oberhalb von Reichental unterwegs, um dieses Ziel umzusetzen.

"Auf der ersten Fläche haben wir vor allem größere Steine und Äste entfernt. Diese wird bald zur Weidefläche für Ziegen, welche dann den jungen Ahorn hier abfressen werden", erklärte Diana Fritz, Geschäftsführerin des LEV. Die Steine wiederum wurden aufgeschichtet, um so Lebensraum für verschiedene Wiesenbewohner wie Eidechse und Igel zu schaffen.

Auf der zweiten Fläche stand man vor einem ganz anderen Problem. Diese war vollständig mit Adlerfarn zugewachsen, den es zunächst auszureißen galt. Nach getaner Arbeit ging es für die Kinder noch ins Infozentrum Kaltenbronn zur Sonderausstellung "Insekten - kleine Tiere ganz groß!", mit anschließendem Basteln von Wäscheklammertieren und einer Nisthilfe für Insekten.

"Wir sind froh über unsere Partner, mit denen wir seit 2011 jährlich verschiedene Aktionen rund um die Natur anbieten können", merkte Yvonne Flesch, stellvertretende Geschäftsführerin des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord an. Man wolle interessierten Menschen damit eine Möglichkeit geben, sich aktiv für den Naturschutz einzusetzen und gleichzeitig auf den Erhalt der Kulturlandschaft hinweisen.

Die Landschaftspflegeaktionen im Raum Gernsbach gibt es bereits seit sechs Jahren, eine in den vergangenen Jahren entbuschte Fläche wird heute als Weideplatz für Kühe genutzt. "Einsätze wie diese sind notwendig, sonst gehen die artenreichen Naturwiesen verloren. Denn leider werden viele Schwarzwaldtäler nicht mehr genutzt", sagte Flesch. Für Jörg Klasser vom Pfadfinderbund Süd ist der jährliche Arbeitseinsatz selbstverständlich. "Sorgsam mit der Natur vor unserer Haustür umzugehen, ist für uns Pfadfinder eine Pflicht. Und der Einsatz bringt natürlich auch große Freude."

Für 2019 sind noch vier weitere "Herzenssache Natur"-Aktionen geplant. Die nächste Landschaftspflegeaktion wird es am 29. Juni in Kappelrodeck geben, um den Lebensraum von Vögeln und Amphibien zu erhalten. Am 19. Juli wird man sich in Baden-Baden die Lebensräume des Auerhuhns vornehmen. In Kooperation mit der Gemeinde Ottenhöfen wird am 19. Oktober Buschwerk entfernt. Als letzte Aktion des Jahres werden am 22. Oktober in Bühlertal die Trockenmauern gepflegt und freigelegt, die für viele Tiere ein wertvolles Biotop darstellen.

Für alle Aktionen werden noch freiwillige Helfer gesucht. Anmeldungen sind möglich unter (0 72 23) 95 77 15 0 oder per E-Mail an info@naturparkschwarzwald.de.