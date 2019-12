Erhöhung des Strafmaßes ausgeschlossen

(red) - Nach einem schweren Lkw-Unfall am Sonntagmorgen auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Ost war die Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart vollständig für den Verkehr gesperrt (Foto: Aaron Klewer/Einsatz-Report24). » - Mehr



Unfall in der Lange Straße Baden-Baden (bewa) - Gegen 5.45 Uhr am Freitag wurde der Feuerwehrleitstelle ein Unfall mit eingeklemmten Personen auf der Lange Straße in Baden-Baden gemeldet. Vor Ort stellte die Feuerwehr fest, dass niemand in den am Unfall beteiligten Fahrzeugen eingeklemmt war (Foto: bewa). » Weitersagen (bewa) - Gegen 5.45 Uhr am Freitag wurde der Feuerwehrleitstelle ein Unfall mit eingeklemmten Personen auf der Lange Straße in Baden-Baden gemeldet. Vor Ort stellte die Feuerwehr fest, dass niemand in den am Unfall beteiligten Fahrzeugen eingeklemmt war (Foto: bewa). » - Mehr