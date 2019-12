Stadthalle wird zum Sterne-Restaurant

Rastatt

58. Heimatbuch vorgestellt Rastatt (up) - Landrat Toni Huber hat den 58. Band der Heimatbuchreihe vorgestellt und zugleich die Ausstellung des Gernsbacher Malers Mario Grau im Landratsamt eröffnet, dem im reich bebilderten Band ein Porträt gewidmet ist. 24 Autoren haben 20 spannende Texte beigesteuert (Foto: up).

Gernsbach

Menü zum Jubiläum der Stadt Gernsbach (red) - Freunde von Kulinarik können am 16. Juni Gutes bewirken: Sternekoch Bernd Werner und Küchenchef Andreas Laux servieren zum Stadtjubiläum in der Stadthalle ein regionales Drei-Gänge-Menü. Mit dem Erlös soll die Bürgerstiftung etwas für Kinder tun (Foto: pr).

Karlsruhe

Aus KMK wird Messe Karlsruhe Karlsruhe (nof) - Mit einer neuen Bezeichnung und einem neuen Erscheinungsbild will die Karlsruher Messe- und Kongress GmbH ihrem Anspruch als eine der größten Messestandorte Süddeutschlands gerecht werden. Künftig tritt sie als "messe _karlsruhe" auf (Foto: nof).