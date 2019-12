Protektor will mehr sein als ein Lieferant

(dpa/lsw) - Im Wettbewerb um die "Goldene Rose von Baden-Baden" wird am heutigen Dienstag wieder die schönste Rose des Jahres gekürt. Zur Wahl stehen 144 Neuzüchtungen. Wegen des Rundgangs der Jury öffnet der Garten heute erst um 15 Uhr (Foto: dpa/Archiv). » - Mehr



Rosenexperten aus 17 Ländern zu Gast Baden-Baden (co) - Zum 67. Internationalen Rosenneuheiten-Wettbewerb auf dem Beutig reisen 120 Rosenexperten aus 17 Ländern an. Mit Calice Becker ist gar erstmals der weltweite Top-Star der Parfümeure dabei, die sich durch besonders feine Nasen auszeichnen (Foto: co). » Weitersagen (co) - Zum 67. Internationalen Rosenneuheiten-Wettbewerb auf dem Beutig reisen 120 Rosenexperten aus 17 Ländern an. Mit Calice Becker ist gar erstmals der weltweite Top-Star der Parfümeure dabei, die sich durch besonders feine Nasen auszeichnen (Foto: co). » - Mehr