Verärgerung über Vandalismus: Bänke beschädigt

Rastatt

Begegnung beim "Lesezaychen" Rastatt (ema) - Er heißt "Lesezaychen" und soll doch viel mehr sein als ein öffentlicher Bücherschrank: nämlich ein Ort der Begegnung. Das verbirgt sich hinter einer aussortierten Telefonzelle, die der Bürgerverein Zay hergerichtet und jetzt eröffnet hat (Foto: ema).

Hügelsheim

Weniger Straftaten in Hügelsheim Hügelsheim (sawe) - In Hügelsheim wurden 2018 weniger Straftaten als 2017 verzeichnet. Allerdings gab es mehr Diebstähle und Wohnungseinbrüche. Die Straftäter waren in allen Altersgruppen zu finden, die Nationalität spielte laut Kriminalstatistik keine signifikante Rolle. (Foto:dpa)

Rastatt

Regeln gegen Störungen Rastatt (ema) - Mit einer Benutzungssatzung für die öffentlichen Grünanlagen und Freizeiteinrichtungen in Kernstadt und Ortsteilen will die Stadt verstärkt Störungen vorbeugen. Einstimmig hat der städtische Verwaltungs- und Finanzausschuss dem Regelwerk zugestimmt (Foto: ema).

Baden-Baden

Bahnhof: Starkes Angstgefühl Baden-Baden (for) - Nicht nur viele Fahrraddiebstähle (Foto: Fortenbacher) gibt es am Bahnhof in Oos. Auch sonst haben viele Besucher dort ein mulmiges Gefühl. Immer wieder komme es zu Straftaten, sagt eine 53-Jährige, die im Bahnhofsbereich beruflich tätig ist.