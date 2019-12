"Ich habe immer im fünften Gang gearbeitet"

(arus) - "Mit 66 Jahren da fängt das Leben an." So sang einst Udo Jürgens (1934-2014). Mit 66 Jahren fängt nun für Marija Babic ein neues Leben an. Die Wirtin vom "Steakhouse Strauss" in der Ottenauer Marxstraße blickt zurück: "Vor 45 Jahren bin ich von Kroatien nach Deutschland gekommen, seit 36 Jahren arbeite ich in der Gastronomie." Jetzt schloss sie dieses Kapitel: Am Wochenende war der "Strauss" letztmals unter ihrer Leitung geöffnet.

Stationen ihrer gastronomischen Karriere waren unter anderem das Steakhouse "High Noon" in Kuppenheim-Oberndorf und das Gasthaus "Zur Alten Kelter" in Durmersheim. Die längste Zeit verbrachte sie aber im "Steakhouse Strauss" in Ottenau.

Egal, ob in der Küche, hinter der Theke oder bei den Gästen: "Ich habe immer im fünften Gang gearbeitet." Zahlreiche Vereine hielten in der Gaststätte "Strauss" ihre Jahresversammlungen ab, viele Festivitäten standen auf dem Programm.

Stolz verweist Babic auf die Bildergalerie: Neben Gaggenaus Oberbürgermeister Christof Florus war auch der italienische Film- und Fernsehschauspieler Bud Spencer (1929-2016) bei ihr zu Gast. Jetzt steht für die quirlige Kroatin weiter "Action" an: Im Sommer lebt sie in Senj, der ältesten Stadt an der oberen Adria, im Winter wieder in Gaggenau, wo ihre Kinder und Enkelkinder beheimatet sind. "Natürlich komme ich auch gerne, um meine alten Gäste wieder zu sehen." Schmunzelnd ergänzt Marija Babic: "Überall war es lustig, denn die Gäste sind immer durstig."