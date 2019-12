Alle Anforderungen berücksichtigt

Bühl

Weitenung meldet Etatwünsche an Bühl (agdp) - In öffentlicher Ortschaftsratssitzung in Weitenung stellte Ortsvorsteher Daniel Fritz die Mittelanmeldung zum Bühler Haushalt 2020 vor. Diese resultiert aus Anträgen beider Fraktionen und wurde einstimmig beschlossen. Im Fokus steht vor allem die Rheintalhalle (Foto: jo).

Sinzheim

Schüler befragen Kandidaten Sinzheim (ass) - Die Neunt- und Zehntklässler der Lothar-von-Kübel-Realschule in Sinzheim haben in der Fremersberghalle kürzlich Kandidaten für die Kommunalwahl auf den Zahn gefühlt. Dafür hatten sie einen Fragenkatalog zu den Sinzheimer Themen vorbereitet (Foto: Schütt).

Karlsruhe

Mentrup fordert Widerspruch Karlsruhe (lsw) - In einer Pressekonferenz rief Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) den Karlsruher SC dazu auf, bei der Deutschen Fußball-Liga (DFL) Widerspruch gegen die ergangene Auflage im Lizenzierungsverfahren einzulegen (Foto: GES/Gilliar).