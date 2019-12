Besondere Atmosphäre in der Dämmerung

Schwimmen, Springen und Planschen im Wasser hier, gute Laune der trocken gebliebenen oder wieder trocken gewordenen Badbesucher an den zahlreichen Tischen dort. Der Umstand, dass das Gernsbacher Freibad solarbeheizt ist, spielte beim ersten Late-Night-Schwimmen der Saison am Montag keine Rolle, da die sommerlichen Temperaturen zum abendlich-erfrischenden Bad geradezu einluden.

"Wäre doch schade, wenn das Bad bei solch optimalen Bedingungen abends ganz ungenutzt bliebe", dachten sich der Betriebsleiter aller vier Gernsbacher Bäder, Matthias Heinrich, und die Rettungsschwimmerin und Schwimmlehrerin Brigitta Hausdorf schon vor Wochen. Also beschlossen sie, an vier Montagen dem Gernsbacher Igelbachbad ab 19.45 Uhr die besondere Stimmung einer Poolparty zu verleihen. Und genau das war es, was die fast 200 Abendbesucher zu dieser Premiere ins Bad lockte. Auf BT-Anfrage bezeichneten die meisten von ihnen die Atmosphäre als "wunderbar".

Letzte Gäste verlassen das Bad gegen 23 Uhr



Als Hakan Aksay gegen 23 Uhr seinen Verkaufsstand schloss und später auch die letzten Gäste den Heimweg antraten, stand für viele fest: "Beim nächsten Mal sind wir wieder dabei." Gelegenheiten dazu bieten sich jeweils montagabends am 15. Juli, 12. August und 9. September. Da bleibt den Wasserratten nur noch, auf ähnlich gutes Wetter zu hoffen.

Unterdessen wird in den vier Gernsbacher Freibädern weiter eifrig über die neugeregelten Öffnungszeiten diskutiert. Wie berichtet, haben aufgrund von Personalmangel alle Freibäder an jeweils einem festen Tag in der Woche geschlossen: Reichental immer montags, das Igelbachbad ist dienstags zu, Obertsrot am Mittwoch und Lautenbach am Donnerstag. Da der Gästezuspruch in den Freizeiteinrichtungen logischerweise stark vom Wetter abhängt, fragen sich nicht wenige Wasserfreunde, ob diese Regelung sinnvoll ist - Stichwort Flexibilität am Arbeitsplatz. Da bei Schlechtwetter in Gernsbach generell nur das Igelbachbad bis 18.30 Uhr geöffnet hat (außer dienstags, da gilt die Schlechtwetterregelung nur für Obertsrot), könnte es unter Umständen dazu kommen, dass ein Ortsteilbad ausgerechnet am einzigen schönen Tag in der Woche seinen "Ruhetag" hat. Für die Besucherzahlen in Lautenbach sicher nicht zuträglich ist der Donnerstag als Schließtag - Fronleichnam morgen ist somit nicht der einzige Feiertag, an dem das Bad zu bleiben musste. Die Diskussionen in den Schwimmbädern werden wohl nicht abflauen, bis die Stadt Gernsbach wieder ausreichend Fachpersonal für die Badeaufsicht gefunden hat.