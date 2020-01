Regale erneut "leer gefegt"

Bereits im Februar berichtete das BT über die "Kleidernot in der Kleiderkammer". Damals teilte der Leiter der Sozialarbeit des Ortsvereins Gernsbach, Franz Fischer, mit, dass die Regale zwei- bis dreimal im Jahr "leer gefegt" seien. Nun startete der Ortsverein einen erneuten Aufruf. Vor allem an Kinderkleidung mangele es, so die Mitteilung des DRK. Gebraucht werden dabei Kleidungsstücke und Schuhe aller Art für Kinder von drei bis 14 Jahren. Sogar ein Kinderwagen wurde zeitweise gesucht, für diesen fand sich jedoch bereits ein Gönner. Die Kleiderspenden werden laut dem Roten Kreuz "kostenlos oder gegen eine geringe Gebühr an Bedürftige abgegeben".

Potenzielle Begünstigte seien "Sozialhilfeempfänger, Nichtsesshafte, Asylanten und Menschen in akuten Notlagen", erklärt der Ortsverein auf seiner Homepage. Die Ursache für den aktuellen Mangel an Kinderkleidung sieht Fischer im vermehrten Bedarf von Migranten, die in Unterkünften im Murgtal wohnen. Anfragen gäbe es da von Kuppenheim bis Forbach, teilte er im Gespräch mit. Zudem ginge die Spendenbereitschaft der Bürger in letzter Zeit prinzipiell zurück. Junge Eltern würden weniger an das DRK spenden, begründete Fischer im Februar den Rückgang. "Sie geben die Kinderklamotten an Bekannte weiter, wenn der Nachwuchs herausgewachsen ist, oder verkaufen diese auf Ebay und Second-Hand-Kindermärkten", stellte er ohne Vorwurf fest.

Benachbarte DRK-





Vereine helfen aus



Bei akutem Mangel findet der Ortsverein Gernsbach Unterstützung bei den befreundeten DRK-Ortsvereinen aus Gaggenau, Forbach und Ötigheim. Auch sie verfügen über Kleiderkammern und können im Notfall aushelfen. Auf Anfrage des BT teilte Margot Stößer, Leiterin der Sozialarbeit des Ortsvereins Forbach, mit, dass dies nach dem Aufruf im Februar geschehen sei. Die Bereitschaft zur Aushilfe bestehe auch bei dem aktuellen Engpass der Gernsbacher Kollegen, die Ortsvereine hätten ein "gutes Verhältnis" zueinander, so Stößer.

Nichtsdestotrotz ist der Ortsverein Gernsbach weiterhin auf Kleiderspenden aus der Bevölkerung angewiesen. Abgegeben werden können diese montags von 18 bis 19 Uhr und dienstags von 9 bis 11 Uhr (außer in den Schulferien und bei Blutspendeterminen) im DRK-Haus in Gernsbach (Am Bachgarten 9) oder nach telefonischer Vereinbarung. Ansprechpartner, auch bei größeren Mengen, ist Sozialarbeitsleiter Franz Fischer, (01 73) 6 71 05 22. Außerhalb der Öffnungszeiten stehen Sammelbehälter für die Spenden bereit. Neben Bekleidung und Schuhen können auch Haushalts- (Geschirr, Bettwäsche) und Dekoartikel gespendet werden. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des DRK:

www.drk-ov-gernsbach.de/ kleiderkammer