Einigen Aktiven gelingt der Sprung in die Bundesliga

Nach der erfolgreichen Einweihung des neuen Kunstrasenplatzes im Jahr 1986 strebte der HCG mit dem neuen Übungsleiter Robert Willig eine deutliche Leistungssteigerung an. Die Arbeit des hauptberuflich als Trainer beim späteren deutschen Feldhockeymeister HC Dürkheim beschäftigten Willig trug Früchte, sodass der HCG mehrfach den Kampf um die Badische Meisterschaft in der Oberliga für sich entscheiden konnte. 1996 erreichten die Gernsbacher durch einen Sieg gegen die Dürkheimer sogar das Achtelfinale des DHB-Pokals.

Mit dem Wechsel zum Dürkheimer HC gelang drei Gernsbacher Spielern 1992 der Sprung in die Bundesliga. Schon in den 1970er Jahren schafften es Spieler des Hockeyclubs bis in Jugend- und die Studentennationalmannschaft - und auch heute finden sich immer mal wieder Gernsbacher in den Bundesliga-Clubs.

Durch die stärkere Förderung der Bambini, den Jüngsten des Vereins, und der erstmaligen Austragung des Elchturniers wurde Anfang der 90er Jahre die Jugendarbeit aktiv vorangetrieben. Das Kinder- und Jugendturnier, das 1993 zum ersten Mal stattfand, erreichte mit 42 teilnehmenden Mannschaften zeitweise eine Größe, die für den HCG nur mithilfe einer "logistischen Meisterleistung" zu bewältigen war, berichtet der Club in seiner Jubiläumsbroschüre. Auch das jährliche Pfingstturnier, das 2019 zum 72. Mal ausgetragen wurde, erlangte über die Jahre immer mehr Bekanntheit. Frank Lederbach, Präsident des Hockeyverbands Baden-Württemberg, schreibt anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums in der Festbroschüre des HCG, er habe im Jahr 2000 selbst als D-Knaben-Betreuer am Turnier teilgenommen und sei "begeistert von dem Gemeinschaftsgefühl und der Hilfsbereitschaft" gewesen.

Mit der Erneuerung des Kunstrasenplatzes, der Renovierung des Clubhauses sowie der Installation einer Flutlichtanlage brachte der Verein nach der Jahrtausendwende seine Sportstätte auf Vordermann. Finanzielle Unterstützung erhielt er dabei vom 2006 gegründeten Förderverein, der es sich zum Ziel gesetzt hat, vor allem die Jugend durch Mitgliedergewinnung und Sponsorengelder zu fördern. Um den Hockeysport in Gernsbach professioneller zu gestalten, wurde 2008 Nicolai Danne für das neue Amt des Jugendkoordinators verpflichtet.

Rüdiger Beduhn, zuvor Vorsitzender des Fördervereins, löste 2010 Armin Böck ab und wurde an die Spitze des HCG gewählt. Zusammen mit seinem Stellvertreter Claus Olinger leitet er bis heute den Verein. Für die Nachwuchsarbeit ist seit vielen Jahren Christoph Jirousek verantwortlich. Unter seiner Leitung wurden in den vergangenen Jahren Kooperationen mit Gernsbacher Schulen ins Leben gerufen, um so Kinder und Jugendliche für den Sport zu begeistern. Erfolg zeigten diese vor allem bei den Bambini. Durch die Möglichkeit, beim HCG ein "Freiwilliges Soziales Jahr" (FSJ) ableisten zu können, hat der Hockeyclub der Nachwuchsarbeit einen weiteren Schub verliehen.

Als ein Höhepunkt der jüngeren Vereinsgeschichte gilt die Austragung der Deutschen Meisterschaft der weiblichen Jugend B im Jahr 2013. Die Mannschaft des Mannheimer HC siegte im Finale über die Gegner aus Düsseldorf. Sogar Frauen-Nationaltrainer Jamilon Mülders befand sich unter den knapp 350 Zuschauern. Für den HCG bedeutete das zweitägige Event eine besonders große organisatorische Herausforderung, die durch Lob von allen Seiten belohnt wurde.

"Hier wird Familiensport großgeschrieben"



Aktuell verfügt der Club über vier Mannschaften im Nachwuchsbereich und jeweils eine Damen- und eine Herrenmannschaft in der zweiten Verbandsliga. In der Saison 2014/ 2015 nur als Spielgemeinschaft mit dem TV Karlsruhe möglich, kann der HCG seit 2016 auch wieder eine eigene Damenmannschaft stellen. Die Herren streben laut Vereinsangaben nach einer eher enttäuschenden Hallensaison 2018/2019 aktuell den Klassenerhalt an, bevor "in der nächsten Saison wieder ein Aufstieg im Fokus steht", wie der Jubiläumsbroschüre zu entnehmen ist.

Darin betont neben Beduhn auch Verbandspräsident Lederbach, dass der HCG von vielen ehrenamtlichen Helfern getragen werde, die "vorbildliche Vereinsarbeit" leisten: "Der HC Gernsbach ist ein Club, in dem die Tradition und Werte des Hockeysports tief verwurzelt sind. Hier wird der Familiensport Hockey großgeschrieben."