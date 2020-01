Spektakel zum Ferienbeginn

Iffezheim

Iffezheim

Rennbahn wird Rock-Arena Iffezheim (dm) - Für Rock-Fans wird es ein Riesenspektakel: Die US-Band Kiss wird am 6. Juli mit gigantischem Aufwand das Geläuf der Rennbahn erbeben lassen. Nach aktuellem Stand erwarten die Veranstalter rund 16 000 Fans. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren (Foto: Leroux).

Ötigheim

Ötigheim

Spezialeffekte bei "Münchhausen" Ötigheim (fuv) - Wenn die Volksschauspiele Ötigheim "Münchhausen" auf die Bühne bringen, dürfen die Zuschauer ein Spektakel erwarten und dies nicht nur wegen des "Flugs" auf der Kanonenkugel. Für die Spezialeffekte sorgt Pyrotechniker Michael Lerner (Foto: fuv).

Rastatt

Rastatt

Riesenspaß beim Karneval der Tiere Rastatt (ueb) - Der Tanz-Raum Rastatt führte in Kooperation mit dem Ludwig-Wilhelm-Gymnasium in der Aula das Tanztheater "Karneval der Tiere" auf. Mehr als 140 Beteiligte hatten sichtlich Spaß bei diesem Tanzstück, das für Kinder in jedem Alter eine passende Rolle bot (Foto: Uebel).

Baden-Baden

Baden-Baden

ESO: Der Countdown läuft Baden-Baden (red) - In zwei Wochen starten die 62. European Senior Open, veranstaltet vom TC Rot-Weiss Baden-Baden - und fast alle Titelverteidiger schlagen auch in diesem Jahr beim Tennis-Spektakel an der Oos auf. Etwa Andrew Rae, Matthias Hahn und Martin Fortun (Foto: Archiv).