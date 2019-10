Zwei Kandidaten stellen sich vor

(bms) - Wer beerbt Andrea Nahles im Chefsessel der SPD? Dazu will die kommissarische Parteiführung am kommenden Montag die Verfahrensweise bekannt geben. Zumindest eine mögliche Nachfolgerin läuft sich offenbar bereits warm: Franziska Giffey (Foto: dpa). » - Mehr

(sie) - Derzeit lassen sich keine Fledermäuse im Dachstuhl des Klosters Neusatzeck beobachten. Das sagt Investor Bernd Matthias, der auf dem Areal ein Pflegeheim errichten lassen will. Er war erneut mit einem Gutachter vor Ort und hofft nun auf eine Abrissgenehmigung (Foto: sie). » - Mehr

(kie) - Heute Abend wird das Männermagazin GQ den "Gentleman 2019" im Casino Baden-Baden küren. Gestern fanden bereits die ersten von zehn Wettbewerben, sogenannte "Challenges" statt, unter anderem auf der Galopprennbahn in Iffezheim (Foto: kie). » - Mehr

(hol) - Sie haben die Rollen getauscht: Die Union, bisher stärkste Fraktion im Baden-Badener Gemeinderat, liegt hinter den Grünen. Wie sich das auswirkt, will das BT von den Fraktionschefs der zwei Parteien wissen. Heute im Interview: Grünen-Chefin Beate Böhlen (Foto: Landtag). » - Mehr