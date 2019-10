Marlene Dietrich unter den Kaniden

Karlsruhe

Karlsruhe

TVB-Schwimmer triumphieren Karlsruhe (red) - Gleich zwei Wochenenden in Folge sprangen die Starter des Schwimmteams TV Bühl ins kühle Nass der Freibäder, um reichlich Edelmetall aus den Pools zu fischen. So gewannen die Athleten insgesamt 45 Mal Gold, 51 Mal Silber und 38 Mal Bronze (Foto: Archiv).

Baden-Baden

Baden-Baden

Orgelspaziergang mit Kinderliedern Baden-Baden (co) - Noreen Harff (Foto: Hecker-Stock), die Organistin der Pauluskirche, hat sich für ein kleines Konzert aus Kinderliedern entschieden. Sie gab dem Orgelspaziergang, den die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen veranstaltet hat, damit eine herzerfrischende Note.

Baden-Baden

Baden-Baden

Ein Abend mit Ute Lemper Baden-Baden (red) - Ihre Karriere begann 1983 mit dem Musical "Cats" in Wien. Längst ist Ute Lemper eine international beliebte Künstlerin, die nichts dem Zufall überlässt. Bei ihrem Auftritt im Festspielhaus führt sie das Publikum nach Paris, Berlin, New York und Buenos Aires (Foto: pr).

Baden-Baden

Baden-Baden

Sehr aktive "Immergrüne" Baden-Baden (co) - "Immergrün" ist der Name für jung gebliebene Senioren (Foto: co), die ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Unter dem Dach der evangelischen Stadtkirche, der Luthergemeinde und der Paulusgemeinde gründeten sich neun sehr aktive Gruppierungen.