"Wilde Weiber und das tapfere Schneiderlein"

Unter dem Titel "Shakespeares wilde Weiber" gibt es eine Komödie mit Musik über all das, "was man schon immer über Shakespeares Bühnenheldinnen wissen wollte, aber noch nie zu sehen bekommen hat". In rund 50 Proben haben Birgit Kersten und Eva-Maria Weiß, beide aus Bad Herrenalb, sowie Sabrina Samer aus Langensteinbach die Aufgabe gemeistert, für eine eineinhalbstündige Vorstellung einen wilden Ritt durch Shakespeares Stücke einzustudieren und darüber hinaus eine anspruchsvolle Choreografie mit Tanz, Spiel und Gesang zu meistern.

Das moderne Stück vom Autorentrio Harald Helferich, Isabella Leicht und Dorothee Jordan präsentiert in einem unterhaltsamen Verwirrspiel drei Frauen-Charaktere, die intelligent und satirereich die Frauenfiguren des großen Theaterdichters auf die Bühne bringen. Die Komödie startet in einem Probenraum. Dort treffen drei Frauen aufeinander, die alle der festen Überzeugung sind, dass ihnen die Rolle der Lady Macbeth zugesichert wurde. Drei Charaktere, wie sie unterschiedlicher nicht sein können, warten darauf, vorsprechen zu dürfen. Um zu zeigen, wer als beste Darstellerin für die Theaterproduktion geeignet ist, entbrennt beim Warten auf den Regisseur ein wahrer Zickenkrieg, der mit Witz und Charme in die Welt von William Shakespeare entführt.

Für den Fall der Fälle, dass das Publikum nicht "Shakespeare-sattelfest" sein sollte, werden nach augenzwinkender Auskunft des Regisseurs einzelne Details zu den dargestellten Stücken im Programmheft beschrieben.

Für die jungen Zuschauer hat Andrea Kälber "Das tapfere Schneiderlein" mit neun Jugendlichen aus Bad Herrenalb und Dobel inszeniert. Die Kinder im Alter zwischen acht und 14 Jahren sind seit November 2018 damit beschäftigt, die Szenen und Tanzeinlagen einzustudieren.

Das alte Märchen der Gebrüder Grimm hat Autor Bernhard Wiemker umgeschrieben. Erzählt wird eine moderne Fassung des Hauptdarstellers, der in die Welt hinauszieht, um Geld zu verdienen. "Dabei macht das Schneiderlein die Fliegen nicht platt, sondern satt", berichtet die Theaterpädagogin über den ersten Kampf von Schneider Franz, der sein Marmeladenbrot nicht mit der Fliegenklatsche verteidigt, sondern seine Mahlzeit teilt und den Fliegenchef Brummer zu seinem Freund und Begleiter macht. Stolz bestickt er seinen Gürtel mit "7 auf einen Streich" in goldenen Buchstaben und macht sich auf in die weite Welt.

Mit Unterstützung von Patrick Nowack, der als Bühnenbildner die Leinwände der Szenen gestaltet hat, wurde für das Sommernachtstheater erneut ein professionelles Kindertheater auf die Beine gestellt, das in der märchenhaften Welt von Königen und Prinzessinnen gänzlich andere Töne anschlägt. "Wir unterscheiden uns vom Original nicht nur in der Wortwahl, sondern auch in der Art, wie Charaktere dargestellt und Konflikte gelöst werden", erklärt Andrea Kälber.

Während bei den Gebrüdern Grimm dem Schneiderlein oft das Glück zu Hilfe kommt und brachiale Gewalt und Heimtücke zum Ziel führen, wird im "modernen Märchen" das Verhalten heutiger Kinder widergespiegelt: "Es gilt, durch Argumente zu überzeugen und Freunde als Verbündete zu gewinnen."

Der große Kampf mit wilden Tieren wie Pinkie, dem pinkfarbenen Einhorn und Brownie, dem Wildschwein sowie die List zum Bezwingen der Räuber bringt als Lohn die süße Prinzessin Sophia. Die jugendlichen Darsteller dürfen in ihre Traumfiguren schlüpfen, lösen dabei spielend alle Probleme und überzeugen durch eine liebevoll inszenierte Darbietung.