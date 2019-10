Geburtstagsempfang für Pater Fidelis









Seit 1973 hat der engagierte Kirchenmann, der seit vielen Jahren jährlich nach Forbach kommt, Verbindungen ins Murgtal. Damals lernte er seine gastgebende Familie als neu geweihter Priester in Rom kennen. Das Studium in Rom wurde ihm und seinen Studienkollegen von einigen deutschen Kirchengemeinden finanziert. Zu diesen unterhält er seither einen guten Kontakt. Kontakte, die ihm 1995 wahrscheinlich das Leben gerettet haben. Er erkrankte schwer und eine Behandlung war in Afrika nicht möglich. Aber der Freundeskreis aus Deutschland ermöglichte eine Behandlung in Heidelberg.

Jedes Jahr, wenn er zur Nachsorge kommt, besucht er Karin Mayer und ihre Familie in Forbach, wo er zwischenzeitlich nicht nur ein Freund geworden ist, sondern mehr ein Familienmitglied. Wenn er zu Gast ist, übernimmt er gerne einen Teil der liturgischen Aufgaben. Auch war er bereits als seelsorgerischer Begleiter bei den regelmäßigen Medjugorje-Wallfahrten aus dem Murgtal dabei.

Landwirtschaftliche



Projekte in Togo



Die Seelsorgeeinheit Forbach-Weisenbach freut sich über den Besuch des Freunds aus Togo. Man will ihm mit dem Empfang nach dem Festgottesdienst Danke sagen und ein wenig den Fokus auf die erfolgreichen landwirtschaftlichen Projekte von Pater Fidelis lenken. Nach seiner Erkrankung konnte er zwar nicht mehr seine Tätigkeit als Koordinator für Entwicklungshilfe zwischen Togo und Tschad wahrnehmen, aber er hat rund 65 Kilometer entfernt von Togos Hauptstadt Lomé ein erfolgreiches Landwirtschaftsprojekt aufgebaut mit Ackerbau, Viehzucht und Aufforstung und vor allem der Bau und Betrieb von Brunnen und Regenwasserrückhaltebecken als Hilfe zur Selbsthilfe im Weiler "Fada Kopé Sainte Anne". Dort gibt es aber auch eine Erste-Hilfe-Station und regelmäßig Unterricht in Glaubensfragen. Mit einfachen Mitteln versucht Pater Fidelis, Glauben und Alltag in seiner Heimat zu verbinden und die Achtung vor der Schöpfung erlebbar zu machen.

Der Festgottesdienst am Sonntag ist der einzige Sonntagsgottesdienst in der Seelsorgeeinheit und beginnt um 9 Uhr. Bereits am Samstag, 29. Juni, wird es um 8.30 Uhr in der Marienkapelle in Forbach ein Hochamt zu Ehren der Apostel Petrus und Paulus geben. Am Abend um 17 Uhr in Maria-Königin in Au und um 18.30 Uhr in St. Antonius in Bermersbach ist jeweils ein weiteres Hochamt zu Ehren der beiden Apostel.