Fischerjugend setzt Bachforellen aus Gernsbach (red) - Der Fischbestand in der Murg, insbesondere bei Bachforellen und Äschen (letztere sind derzeit überhaupt nicht mehr zu finden), geht laut Mitteilung des Sportfischervereins "Petri Heil" seit Jahren stark zurück, obwohl die Wasserqualität für diese Fischarten seit Jahren gut sei. Ursachen für den Rückgang seien die Zunahme der Wassertemperatur sowie die Kormorane. (red) - Der Fischbestand in der Murg, insbesondere bei Bachforellen und Äschen (letztere sind derzeit überhaupt nicht mehr zu finden), geht laut Mitteilung des Sportfischervereins "Petri Heil" seit Jahren stark zurück, obwohl die Wasserqualität für diese Fischarten seit Jahren gut sei. Ursachen für den Rückgang seien die Zunahme der Wassertemperatur sowie die Kormorane. Letztere sorgen insbesondere für ein fast vollständiges Fehlen von Fischen mit mittlerer Größe (bis circa 15 Zentimeter). Der zwischen dem Regierungspräsidium Karlsruhe und dem Gernsbacher Sportfischerverein abgeschlossene Pachtvertrag für das Murglos Nummer 6, das vom Kappa-Wehr in Hilpertsau bis zur Hoesch-Brücke in Gernsbach reicht, verpflichtet daher den Verein, jedes Jahr kleine Bachforellen in die Murg einzusetzen. Dies soll dazu dienen, dass sich die Bestände langsam wieder erholen, informiert der Verein. Vor gefräßigen Kormoranen verstecken In diesem Zusammenhang sind unter der Aufsicht des Jugendwarts Jörg Ludwig sowie des Gewässerwarts Harald Rieber mit der Fischerjugend des Vereins am Mittwoch unterhalb der Einmündung des Reichenbachs circa 1 000 kleine Forellen in die Murg eingesetzt worden. Dieser Zeitpunkt war bewusst so gewählt worden, weil nun die Wahrscheinlichkeit eines Murg-Hochwassers relativ gering ist, bei dem die mitgeführte Schlammfracht den Winzlingen schwer geschadet hätte. Die kleinen Forellen waren im Februar in der Fischzucht geschlüpft und in der Zwischenzeit auf fünf bis sechs Zentimeter angewachsen, teilt der Verein weiter mit. "Mit der Empfehlung an die kleinen Bachforellen, sich schleunigst in die Höhlungen unterhalb der Murg-Wacken vor den gefräßigen Kormoranen zu verstecken, wurden sie von den Jugendlichen mit großem Eifer in die Freiheit entlassen", schreibt der Sportfischerverein und kündigt an: "Weitere Besätze sollen im Jahresverlauf folgen."

