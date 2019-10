Stadtkapelle hat endlich neuen Vorsitzenden









"Ich mache seit 1962 Musik", merkte der 69-jährige bei einer kurzen Vorstellung an. Daher könne er auf vielfältige Erfahrungen in der Musikwelt zurückblicken. Auch in der Stadtkapelle in Gaggenau habe er zu früheren Zeiten mitgespielt. Das sei mit ein Grund gewesen, sich für diesen Posten zur Verfügung zu stellen, meinte Mayer, der seinen Wohnsitz in Baden-Baden hat.

Bei der Generalversammlung Ende Januar wurde Mario See aus Oberweier zum Vorsitzenden gewählt. Diese Wahl erkannte das Registergericht Mannheim jedoch nicht an. Der Grund: Über die Zusammensetzung des Vorstands wurde im Ganzen abgestimmt. Vor einer Wahlwiederholung zog Mario See seine Kandidatur zurück (wir berichteten). "Heute werden wir gemäß den Richtlinien Einzelwahlen durchführen", erklärte Ellen Markert, die erneut die Wahlleitung übernahm.

Alle Vorstandsmitglieder wurden einstimmig gewählt. Damit setzt sich das neue Vorstandsteam der Stadtkapelle folgendermaßen zusammen: Anette Moog ist verantwortlich für die Kasse, Ulrike Ostrop-Peters übernimmt das Amt der Schriftführerin. Als Beisitzerin pflegt Kristina Pfaff den Kontakt zu dem Nachwuchs, Patricia Daly kümmert sich um die Homepage der Stadtkapelle. Susanne Krettenauer hält den Kontakt zu den Musikern und ist zuständig für die Kooperation von Rathaus und Kapelle. Als weitere Beisitzerinnen wurden Dagmar Radke und Gabriele Virchow gewählt. Ergänzt wird das Vorstandsteam von den Kassenprüfern Werner Fritz und Alexander Müller.

Nach der Wahl übernahm Ludwig Mayer als neuer Vorsitzender die Leitung der Versammlung. Er müsse den Verein und seine Mitglieder in der nächsten Zeit noch besser kennenlernen und sich einarbeiten. Gerade deshalb freue er sich sehr über die Unterstützung, die er durch die erfahrenen Vorstandsmitglieder an seiner Seite sieht. Beim Kurparkfest am Wochenende wird die Stadtkapelle mit einem Stand vertreten sein.