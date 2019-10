Rotwildbestand

Sinzheim



Viele Gründe zum Feiern Sinzheim (ar) - Der Dorfladen in Leiberstung blickt auf zehn Jahre Bestehen, einen Umzug in größere Räumlichkeiten, eine Umsatzsteigerung und auf ein Plus in der Abschlussbilanz des vergangenen Jahres zurück. Das wurde bei der Jahresversammlung bekannt gegeben (Foto: Gangl). » Weitersagen (ar) - Der Dorfladen in Leiberstung blickt auf zehn Jahre Bestehen, einen Umzug in größere Räumlichkeiten, eine Umsatzsteigerung und auf ein Plus in der Abschlussbilanz des vergangenen Jahres zurück. Das wurde bei der Jahresversammlung bekannt gegeben (Foto: Gangl). » - Mehr