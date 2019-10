Stadt verwandelt sich in große Open-Air-Arena

Vor historischer Kulisse in der Altstadt, im modernen Ambiente des Salmenplatzes und in der Igelbachstraße ist fast die ganze Stadt im Einsatz, um den Gästen aus nah und fern die Vielfalt und Attraktionen Gernsbachs und seiner Ortsteile zu präsentieren. Ein breit gefächertes Programm mit vielen Bühnenauftritten, Livemusik, Gaumenfreuden, einem ökumenischen Gottesdienst, historischer Ausstellung, einem Musikfeuerwerk, Mittelaltermarkt, Kunsthandwerk und vielem mehr bringt pulsierendes Leben in die Stadt und sorgt für große Abwechslung.

Ein Höhepunkt der Jubiläumsfeier ist der historische Festumzug, der sich am Sonntag, 14. Juli, um 11 Uhr von der Stadthalle aus über die Waldbachstraße, die Stadtbrücke, die Bleichstraße bis zum Bahnhof in Bewegung setzt (die Strecke ist in unserer Grafik gelb markiert). "Über 1 500 Mitwirkende zeigen in rund 70 Gruppen die wechselhafte Stadtgeschichte von der ersten urkundlichen Ersterwähnung bis zur Gegenwart", kündigt Bürgermeister Julian Christ in der aktuellen Jubiläumsbroschüre an: "Ein Erlebnis, das Sie nicht verpassen sollten!"

Vier Moderatoren (Martina Schmieding, Thorsten Leber, Thomas Riedinger, Stephan Juch) stellen die einzelnen Gruppen an drei Standorten (Waldbachstraße, Stadtbrücke, Katz'scher Garten - in der Grafik mit einem Mikrofon gekennzeichnet) vor: Mittelalter, Revolution, Flößerei, Sagen, altes Handwerk, landwirtschaftliche Szenen, Papiermachertradition, die Entwicklung Gernsbachs und seiner Stadtteile, bis hin zu einem Blick in die Zukunft. Auch Musikvereine und Fanfarenzüge gestalten den Umzug mit und es gibt etliche historische Fahrzeuge zu bestaunen, kündigt die Stadt an.

1 500 Mitwirkende bei historischem Umzug



Das Bühnenprogramm bietet ebenfalls Vielfalt pur. Los geht es am Freitag um 18.30 Uhr mit der offiziellen Festeröffnung mit Fassanstich auf der Salmenplatz-Bühne. Um 20 Uhr steigt die Gernsbacher Lachnacht in der Stadthalle, ab 20.30 Uhr spielen Bands auf allen Bühnen.

Am Samstag startet der Festbetrieb um 11 Uhr, das Bühnenprogramm beginnt um 14 Uhr mit dem Musikverein Forbach (Salmenplatz), dem Kindergarten St. Marien (Stadthalle) und dem Kinderhaus Staufenberg (Marktplatz). Es folgen auf allen Bühnen zahlreiche musikalische und tänzerische Auftritte.

Selbiges gilt für den Sonntag, wenn das Bühnenprogramm ab 14 Uhr (nach dem historischen Umzug) los legt. Abends übernehmen denn regional bekannte Bands und DJs das Bühnenprogramm: Am Freitag sind Revolution of a Dream, Sound Trek, Tikibar und DJ Schorle am Start; am Samstag Oliwia C. und Band "Wanted", Steve Cherry Ensemble, MAC's Reindeers und DJ Jules von der "Neuen Welle"; und am Sonntag SonRise, Knutschfleck sowie Dieter Jürgens und Band. Darüber hinaus gibt es an allen drei Tagen an verschiedenen Ständen weitere Livemusik-Auftritte, informiert die Stadtverwaltung.

Als Begleiter für jeden Festbesucher ist jetzt der neueste Flyer erschienen, der eine Übersicht zum bunten Veranstaltungsprogramm an den drei Tagen bietet: Neben Infos zu den Standbetreibern und einem Festplan werden die Live-Bands und DJs präsentiert. Ebenso enthalten ist eine Übersicht zum Bühnenprogramm. Die Reihenfolge des Historischen Umzugs mit den teilnehmenden Gruppen und ihrem jeweiligen Umzugsbeitrag wird ebenfalls vorgestellt. Weitere umfangreiche Informationen rund um das Jubiläumsfest 800 Jahre Gernsbach finden sich im Internet:

www.gernsbach.de