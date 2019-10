Knapper Sieg für Daniel Retsch

Brandursache weiter unklar Baden-Baden (nie) - Nach dem Brand am Samstagmorgen am Sonnenplatz in der Innenstadt wird weiter nach der Brandursache geforscht. Bekannt wurde allerdings, dass sich, als das Feuer ausbrach, auch ganz oben in der Büroetage zwei Personen befunden haben (Foto: Feuerwehr). » Weitersagen (nie) - Nach dem Brand am Samstagmorgen am Sonnenplatz in der Innenstadt wird weiter nach der Brandursache geforscht. Bekannt wurde allerdings, dass sich, als das Feuer ausbrach, auch ganz oben in der Büroetage zwei Personen befunden haben (Foto: Feuerwehr). » - Mehr