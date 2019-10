Drei Tage Fußball bei brütender Hitze

Umso dankbarer war der sportliche Leiter des FCO, Thomas Büchel, am Montagabend bei der Siegerehrung des Kleinfeldturniers: Trotz der Hitze hat das Wochenende und am Montag keine einzige Mannschaft abgesagt. Als erstes in den "Glutofen" am Hungerberg gingen am Samstag die E-Junioren, die ein flottes Freundschaftsspiel mit dem FC Auerhahn Reichental austrugen. Danach sorgten die "Unzähmbaren Löwen" der Lebenshilfe Murgtal und eine gemischte Jugendmannschaft des FCO für gute Unterhaltung. Es folgten die Alten Herren, bei deren Kleinfeldturnier sich der SV Michelbach mit vier Siegen zum Titel schoss. Platz zwei belegte der FC Auerhahn vor den Gastgebern sowie dem Team FCO-Jugendtrainer und dem SV Sulzbach.

Nach dem schweißtreibenden Sport stand heiße musikalische Unterhaltung auf dem Programm. Die Lokalbands Dreadberryz und Headsalad heizten von der Lkw-Bühne aus dem Hungerberg mächtig ein. Leider blieb die Besucherresonanz beim Rockabend unter den Erwartungen des Veranstalters - vielleicht war es vielen einfach noch zu heiß, zudem gab es am Wochenende wieder zahlreiche weitere publikumswirksame Veranstaltungen, mutmaßten die Verantwortlichen vom FCO.

Der Sportfestsonntag stand ganz im Zeichen des Hobbyturniers für Kleinfeldmannschaften, bei dem wieder so illustre Namen wie die Ätzenbach-Hools, Lokomotive Talentfrei oder Lappen United auf den Rasen gingen. Zehn Mannschaften kämpften um den Einzug in die Zwischenrunde, die am Montagabend ausgespielt wurde. Dort hatten am Ende die Teams 08/15 und SK Lation die Nase vorne. Sie lieferten sich ein hochklassiges und bis zum Schluss spannendes Finale, bei dem letztlich die größere Erfahrung den Ausschlag zugunsten von 08/15 gab. Sie drehten einen 0:2-Rückstand noch in einen 3:2-Sieg und feierten anschließend den Titel. Dritter wurde die Mannschaft von Relax Gaggenau, die im Spiel um Platz drei mehr Neunmeter verwandelte als Lappen United.

Den Fußball-Tag eingeläutet hatten die Bambini des FCO und ein Einlagespiel zwischen Fidschis Freunden und der Betriebssportmannschaft von Glatfelter. Damit erinnerten zahlreiche ehemalige und aktive Fußball-Größen der Region an den viel zu früh verstorbenen langjährigen FCO-Spieler und Trainer sowie Glatfelter-Mitarbeiter Thomas Götz. Der FCO bedankt sich bei den umsichtigen Schiedsrichtern Heinz Kohler, Thomas Schillinger, Thomas Merkle, Markus Weßbecher und Josef Jordan. Die Turnierleitung bei den Alten Herren hatte Holger Haas übernommen, beim Kleinfeldturnier sorgten Thomas Büchel, Eugen Hettich und Luca Ciadamidaro für den ordnungsgemäßen Ablauf.