Personal-Karussell am Ratstisch

Bereits im Jahr 1979 war Möhrmann im Alter von 28 Jahren in den Gemeinderat gewählt worden - musste aber auf das Mandat verzichten, weil sein Onkel schon im Gremium vertreten war. Diese Regelung gilt längst nicht mehr. Das zeigt, welch lange Zeitspanne sich der Sozialdemokrat in den Dienst der Gemeinde gestellt hat. 17 Jahre und 17 Monate gehörte er bis zum Dienstagabend dem Gemeinderat an, absolvierte 292 Sitzungen und wirkte an zahlreichen wegweisenden Entscheidungen für Loffenau aktiv mit, blickte Burger zurück, der 2017 selbst von Möhrmann in sein Amt eingeführt worden war.

"Du warst immer ein wichtiger Ratgeber mit umfassender Kompetenz", ergänzte Manuela Nuber. Der Gewürdigte selbst zeigte sich tief gerührt ob der Dankesworte, die er auch an seine Frau weitergab, und betonte: "Demokratie leben ist nicht einfach, im Großen wie im Kleinen." Für ihn als Gemeinderat sei es eine besondere Zeit gewesen.

Abschied nehmen aus dem Gremium hieß es auch für Alexander Möhrmann (CDU), Björn Greul (FWG), Achim Schweikart (SPD & Aktive Loffenauer Bürger) und Venera Mangler (CDU). Als "Härtefall" bezeichnete der Bürgermeister den Christdemokraten Möhrmann, der bei der Kommunalwahl die zehntmeisten Stimmen holte, den erneuten Einzug in das zwölfköpfige Gremium aber wegen des Parteieinsystems verpasste. Allen Verabschiedeten wurden Präsente und ein Glaswappen der Gemeinde überreicht.

Zudem übernahm Markus Burger einige Ehrungen im Namen des Städte- und Gemeindetags Baden-Württemberg. Sie gingen an Roland Seeger (zehn Jahre im Gemeinderat), Reiner Singer und Helmut Möhrmann (mindestens 15 Jahre) sowie Bertram Herb (20 Jahre). Die drei Letztgenannten bekamen zudem die Ehrennadel der Gemeinde Loffenau in Silber angesteckt.

Es folgte die Verpflichtung des neuen Gemeinderats sowie die Besetzung der Fraktionsspitzen (die zugleich als Urkundspersonen fungieren) und der Ausschüsse. Bei den Freien Wählern bleibt Reiner Singer Fraktionsvorsitzender (Stellvertreter ist David Grässle), bei SPD & ALB übernimmt diesen Posten Wolfgang Reik (Stellvertreterin Manuela Nuber) und bei der CDU rückt Sylvia Westermeyer an die Fraktionsspitze (Stellvertreter Uwe Rothenberger). Die Bürgermeister-Stellvertretung übernehmen in dieser Reihenfolge: Reiner Singer, Manuela Nuber und Bertram Herb.

Reik und Westermeyer jetzt Fraktionschefs



Den Bau- und Liegenschaftsausschuss des Gemeinderats bilden Reiner Singer, Markus Schweikhardt (Stellvertreter ist jeweils Roland Seeger) und Elke Borscheid (David Grässle) von der FWG, Tobias Mühlhäuser (Andrea Schröter) und Wolfgang Reik (Manuela Nuber) für SPD & ALB sowie Bertram Herb und Uwe Rothenberger (Stellvertreterin ist jeweils Sylvia Westermeyer) für die CDU. Im Verwaltungs-, Finanz- und Kulturausschuss sind Reiner Singer, Roland Seeger (Stellvertreter jeweils Markus Schweikhardt) sowie David Grässle von der FWG aktiv, für die SPD & ALB sind dies Wolfgang Reik (Andrea Schröter) und Manuela Nuber (Tobias Mühlhäuser) und für die CDU Sylvia Westermeyer (Uwe Rothenberger).

Den Kindergartenausschuss bilden Markus Schweikhardt (David Grässle), Andrea Schröter (Wolfgang Reik) und Sylvia Westermeyer (Uwe Rothenberger). Das Kuratorium Jugendmusikschule besetzt David Grässle (Elke Borscheid). Im Beirat Kommunale Zusammenarbeit Murgtal sind für Loffenau Elke Borscheid (Reiner Singer) und Tobias Mühlhäuser (Andrea Schröter) vertreten.

In den Gemeinsamen Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Gernsbach-Loffenau-Weisenbach werden Roland Seeger (Markus Schweikhardt), Reiner Singer (David Grässle), Manuela Nuber (Wolfgang Reik) und Bertram Herb (Uwe Rothenberger) entsandt.