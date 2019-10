Von Wodka, Rum und der Lust zum Tanzen

Los Angeles

Klum und Kaulitz längst verheiratet? Los Angeles (red) - Heidi Klum und Tom Kaulitz haben laut "Die Bunte" bereits am 22. Februar 2019 geheiratet. Wie die Zeitschrift am Mittwochmittag vermeldete, soll die heimliche Zeremonie in einer Art Hochzeitskapelle im Gerichtsgebäude von Beverly Hills stattgefunden haben (Foto: dpa/av).

Rastatt

"Welt-fair-änderer" in Rastatt Rastatt (red) - "Werde "Welt-fair-änderer" lautet das Motto eines Bildungsangebots, das der Bund der Deutschen Katholischen Jugend mit der Fachstelle Jugend und Schule in der Erzdiözese Freiburg initiiert hat. Nun macht es an der Rastatter Gustav-Heinemann-Schule Station (Foto: red).

Bietigheim

Gute Freundschaft gepflegt Bietigheim (red) - Drei Tage dauerte der Aufenthalt zur Feier des 15-jährigen Bestehens der Partnerschaft zwischen Kaposszekcsö, Bietigheim und Felsözeli. Neben der Jubiläumsfeier und der Pflege der Freundschaften stand vor allem der kulturelle Aspekt im Vordergrund (Foto:pr).

Rheinmünster

Festlaune trotz sportlicher Pleite Rheinmünster (iru) - Die SG Stollhofen/Söllingen wird in der kommenden Saison einen erneuten Anlauf in der Kreisliga B nehmen müssen. Am Samstag hatten die Kicker den Aufstieg verpasst. Der guten Stimmung beim Pfingstsportfest tat die Pleite aber keinen Abbruch (Foto: iru).