Einzelkämpfer geraten schnell an ihre Grenzen und scheitern Gaggenau (galu) - Helfen, sich helfen lassen, das generelle Miteinander: Diese Kompetenzen soll der Niedrigseilparcours in Bad Rotenfels vermitteln. Dieser wurde nun für mehrere tausend Euro saniert, man hatte einige korrodierte Stahlbauteile sowie Drahtseile austauschen lassen. Das "Bauwerk" wird seit 2008 vom Präventionsverein "Lebenswertes Murgtal" betrieben. Es hat obendrein noch eine komplett neue Statik erhalten. Der ursprüngliche Erbauer existiere nicht mehr und man habe auch keine Unterlagen dazu gehabt, sagte Geschäftsführer Andreas Seitz. Die sechs ursprünglichen Stämme sind bereits erneuert, die drei zusätzlichen Stämme von 2011 müssen ebenfalls in den nächsten Jahren ausgetauscht werden. Seitz betonte hierbei, wie wichtig ihm der Lokalbezug sei - alle Stämme sind im Gaggenauer Stadtwald selbst von ihm geschlagen worden. "Wir können in vier Stunden nicht die Welt verändern, aber wir können einen Anstoß geben", erzählte Sabine Geiges. Sie ist seit Eröffnung des Parcours dort Trainerin und führt die Teilnehmer durch das etwa vierstündige Programm. Die ersten eineinhalb Stunden finden immer außerhalb des Parcours statt. Auf einem Pflasterplatz - direkt unter dem neuen Sonnensegel - werden zunächst Grundlagen gelegt und die Teilnehmer in Gruppen eingeteilt. In Fünferteams wird der Parcours dann durchlaufen, etwa 15 bis 30 Minuten pro Gruppe sind eingeplant. "Einzelkämpfer geraten hier schnell an ihre Grenzen und scheitern. Die Bedeutung des gemeinsamen Handelns steht im Mittelpunkt", so Geiges. "In den letzten zwei Jahren hat sich hier viel getan", freute sich Regierungspräsidentin Sylvia Felder. Die Arbeit des Präventionsvereins ist ehrenamtlich und wird über Spenden finanziert, im Mittelpunkt stehe die soziale Fürsorge. Man müsse auf die Gesellschaft und die Jugend vertrauen können, so wie der Verein "auf das Murgtal vertrauen" müsse, um seine Projekte zu finanzieren. Diese Finanzierung werde jedoch von Jahr zu Jahr schwieriger, merkte Bürgermeister Michael Pfeiffer an. Zum Abschluss des Pressegesprächs betonte Jörn Hinrichsen, Leiter des Polizeireviers Gaggenau, nochmals, dass der Parcours vor allem Vertrauen und ein Gefühl für Vielfalt erschaffen soll, da es oft mehr als eine Lösung gebe. Auch soll er das Demokratieverständnis stärken, das sei "aktueller denn je".

